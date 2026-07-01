"50 SPECIAL" è il nuovo programma di Entella TV che festeggia i 50 anni di Radio Sanremo

Venerdì 3 luglio alle ore 20 debutta un nuovo programma televisivo su Entella TV canale 75 del Digitale Terrestre in Liguria dal titolo 50 SPECIAL, videoclip e interviste direttamente dall'archivio dell'emittente Radio Sanremo che compie 50 anni.

Radio Sanremo parte da lontano: un nome nato il 28 ottobre 1939 ai tempi dell’Eiar e recuperato da un gruppo di appassionati “sanremaschi” nel 1975 nei giorni in cui esplodeva il travolgente fenomeno della radiofonia locale. Un' entusiasmante avventura durata cinque decenni, che oggi ha affrontato la sfida della comunicazione globale

In occasione del suo cinquantesimo compleanno Radio Sanremo ha aggiornato la struttura tecnica con la diffusione in Digitale Audio Video con i nuovi server destinati all’ascolto e visione in streaming audio video via web, mobile ed altre piattaforme come in DVBT2 in chiaro e in tecnica HBBTV

Radio Sanremo ha mantenuto una vocazione “generalista”, con un occhio sempre aperto sulla scena musicale italiana e in particolare sulla lunga storia del Festival. La programmazione quotidiana può contare su un ampio ventaglio di programmi e tipologie musicali. Inoltre offre informazione giornalistica locale e nazionale con rubriche di vario genere fra le 7 e le 21.

La trasmissione 50 SPECIAL va in onda ogni venerdì alle ore 20 e alle ore 23 (replica il sabato alle ore 10) su Entella TV canale 75

In studio Mauro Birocchi, con le interviste curate dal giornalista genovese Claudio Gambaro

Trenta minuti di ricordi che hanno fatto la storia della musica e dell'emittente della Riviera dei Fiori, filmati storici, la rubrica "Mestiere Musica" dedicata alla sezione emergenti, interviste ai big della musica e il superclip finale che conclude ogni puntata.