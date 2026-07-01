ANFASS Imperia, si conclude la stagione culturale 2025/2026 “Incontri Rari”

Si è conclusa la stagione culturale “Incontri Rari”, il calendario di eventi promosso dalla biblioteca inclusiva “Spazio Raro”, progetto di Anffas Imperia realizzato in collaborazione con l’Associazione HELP e la Parrocchia di San Maurizio e Compagni Martiri.

In pochi mesi la biblioteca inclusiva ha ospitato oltre venticinque appuntamenti gratuiti, trasformandosi in un luogo vivo di incontro, dialogo e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza. Presentazioni di libri, letture condivise, laboratori, incontri intergenerazionali e giochi di ruolo hanno coinvolto cittadini, famiglie, studenti, volontari e persone con disabilità, confermando il ruolo della cultura come strumento di inclusione e crescita della comunità.

La rassegna “Voci d’Autore” ha visto la partecipazione di numerosi scrittori del territorio che hanno presentato le proprie opere al pubblico. Si ringraziano Lucia Barbera, Francesco Basso, Stefano Delfino, Giulio Geluardi, Marino Magliani, Ugo Moriano, Norma Tarditi, Marco Vallarino, Luciano Villa, che con la loro presenza hanno contribuito a rendere la biblioteca un luogo culturale vivo, aperto e dinamico.

Un ringraziamento particolare va al Prof. Davide Rosso del Liceo Vieusseux di Imperia, che ha ideato e guidato la rassegna “Tra le righe”, coinvolgendo docenti e studenti del suo istituto e del Liceo Amoretti e Artistico, dando vita a un percorso di letture condivise e riflessione, utilizzando la letteratura come strumento per affrontare temi di grande attualità.

Un ringraziamento va inoltre ai partner che hanno collaborato alla realizzazione delle rassegne “Bibliogame” e “C’era una volta” e delle altre attività ed eventi: l’Associazione Ludo Ergo Sum, la Cooperativa Sociale Ancora, i gruppi della comunità parrocchiale, il Liceo Amoretti e Artistico, l’artista Simone Alessio in arte “Garibaldi”, la biologa e educatrice ambientale Monica Previati, Damiris Bellini, che ha presentato numerosi scrittori e, non in ultimo, i volontari che hanno garantito il funzionamento quotidiano della biblioteca.

«Quando abbiamo immaginato Spazio Raro – dichiara il presidente di Anffas Imperia, Fiorenzo Marino – l’obiettivo era creare un luogo in cui cultura e inclusione potessero incontrarsi concretamente. Questa stagione culturale dimostra che le persone con disabilità possono essere protagoniste attive della vita culturale del territorio. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo percorso».

La conclusione della stagione “Incontri Rari” non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso in continua crescita. La biblioteca inclusiva “Spazio Raro” continuerà infatti a proporre iniziative culturali e a rafforzare la propria rete di collaborazioni nella nuova Stagione Culturale 2026/2027, con l’obiettivo di rendere la cultura sempre più accessibile, partecipata e condivisa.

La biblioteca, che oggi mette a disposizione della cittadinanza oltre 5.500 volumi, nel periodo estivo è aperta per il servizio prestito, la consultazione e lo studio, il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il martedì mattina dalle 09.30 alle 11.30. È possibile tesserarsi per usufruire del servizio di prestito e sostenere concretamente il progetto, oppure entrare a far parte della rete dei volontari.