Da Andora a Sanremo, il 17 settembre la prima staffetta ciclistica per tutti con le Fra’ Bike: sport e inclusione

Una festa di sport, inclusione, solidarietà e territorio lungo la pista ciclabile della Riviera. È quella che si prepara per giovedì 17 settembre, quando da Andora prenderà il via la prima edizione de "La Classica del Sorriso – Memorial Sergio Longoni", la staffetta ciclistica per tutti promossa da Fondazione Sacra Famiglia con arrivo a Sanremo. Saranno 15 le Fra’ Bike coinvolte, speciali biciclette a pedalata assistita progettate per persone con disabilità, accompagnate da volontari e operatori insieme agli ospiti delle strutture della Fondazione. Complessivamente saranno circa 150 i partecipanti, provenienti dalle sedi di Liguria, Piemonte e Lombardia. Il ritrovo è fissato alle 9 presso la sede di Sacra Famiglia di Andora, in via del Poggio 36, con partenza prevista alle 9.30.

Ad accompagnare l'avvio della manifestazione ci sarà anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. La carovana attraverserà un territorio particolarmente significativo, toccando Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, prima di raggiungere Sanremo. Dieci Comuni saranno dunque coinvolti in una giornata pensata non soltanto come appuntamento sportivo, ma anche come occasione di incontro con le comunità locali. Sono stati invitati i sindaci e gli assessori dei Comuni attraversati, gli assessori regionali Marco Scajola, Simona Ferro e Massimo Nicolò, oltre alle associazioni, alle realtà del volontariato, all'Anffas, alle Croci e alle società sportive e ciclistiche.

La partenza da Andora avrà inoltre un significato particolare, con un momento di raccoglimento dedicato alla memoria di Fabrizio Valente, 62 anni, assistente bagnanti della sede di Sacra Famiglia, morto in servizio lo scorso 25 agosto durante un soccorso in mare. Da dodici anni accompagnava in acqua le ragazze e i ragazzi della struttura, garantendo loro la possibilità di vivere il mare in sicurezza. "Ha speso la vita ad aiutare gli altri, e così l'ha conclusa", ha ricordato il presidente di Fondazione Sacra Famiglia, monsignor Bruno Marinoni. La staffetta partirà proprio dalla sede nella quale Fabrizio lavorava, struttura dalla quale si accede direttamente alla pista ciclabile. Un modo per legare il ricordo alla vita quotidiana degli ospiti e a un percorso di inclusione attraverso lo sport.

L'iniziativa arriva in un anno particolarmente importante per Fondazione Sacra Famiglia, che celebra 130 anni di attività, insieme al 70° anniversario della sede di Andora e al decimo anniversario di quella di Loano. Al centro del progetto ci sono le Fra’ Bike, strumenti pensati per consentire anche alle persone con differenti fragilità di vivere l'esperienza della bicicletta. Tandem a guida mista e biciclette dotate di pedana per carrozzine permettono infatti di muoversi all'aria aperta, favorendo relazione, autonomia e partecipazione. La pedalata verso Sanremo sarà così anche una vetrina per la nuova ciclovia della Riviera, considerata particolarmente adatta a un utilizzo accessibile.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Sergio Longoni, imprenditore brianzolo fondatore di Longoni Sport e DF Sport Specialist, alpinista e sostenitore di numerosi atleti azzurri, recentemente scomparso. Longoni aveva iniziato a interessarsi al progetto Fra’ Bike e aveva immaginato, insieme alla Fondazione, una staffetta capace di coinvolgere persone, territori e realtà diverse. "Longoni aveva iniziato ad appassionarsi al progetto Fra’ Bike e a immaginare questa staffetta con tutta la sua fantasia e capacità di coinvolgimento", spiega monsignor Bruno Marinoni. "Purtroppo vedrà la manifestazione solo dal cielo, ma sono certo che apprezzerà l'affetto e la riconoscenza di molti". Alla giornata sarà presente anche la famiglia di Sergio Longoni, insieme a persone che hanno lavorato con lui e condiviso il suo impegno a favore delle persone più fragili.

A sostenere "La Classica del Sorriso" sono DF Sport Specialist, azienda fondata da Sergio Longoni, e Unoenergy, main partner dell'iniziativa. "Abbiamo scelto di sostenere La Classica del Sorriso perché nasce da una relazione che ci lega da anni alla Fondazione Sacra Famiglia", commenta Paolo Rossi, direttore commerciale del Gruppo Unoenergy. "Una collaborazione che ci coinvolge oggi in questo progetto e che riflette valori in cui crediamo profondamente: vicinanza alle persone, partecipazione e attenzione al territorio". Un contributo alla realizzazione della giornata è arrivato inoltre da HCh–HarmonieCare, Impresa Galbiati, Io Sano, Mamin, Markas, Motto Infissi e Peq Agri.

Il percorso da Andora a Sanremo sarà dunque un'occasione per mostrare concretamente come lo sport accessibile possa diventare una pratica condivisa, capace di mettere in relazione persone con disabilità, famiglie, operatori, volontari, associazioni e istituzioni. In Liguria Fondazione Sacra Famiglia è presente con le sedi di Andora e Loano, impegnate nella cura, nella riabilitazione e nell'accompagnamento di persone con disabilità e fragilità complesse. La sede di Andora dispone di 56 posti residenziali e 15 posti di Centro diurno, mentre quella di Loano comprende 58 posti letto per la degenza riabilitativa, 54 posti per la struttura residenziale dedicata alle persone con disabilità grave e 9 posti nel Centro diurno integrato.

L'appuntamento è quindi per giovedì 17 settembre, con la partenza fissata alle 9.30 dalla sede di Fondazione Sacra Famiglia di Andora. Da lì la carovana delle Fra’ Bike percorrerà la Riviera verso Sanremo, attraversando dieci Comuni e portando con sé un messaggio semplice: la bicicletta e lo sport possono essere strumenti concreti di partecipazione e inclusione. Una giornata pensata per pedalare insieme, ma anche per far conoscere un modo diverso e possibile di vivere il territorio, senza lasciare indietro nessuno.