SuperKaraoke, treni straordinari per Ventimiglia: corse potenziate nelle tre notti dell'evento

Prende il via questa sera a Ventimiglia un appuntamento destinato ad attirare pubblico da tutto il Ponente: è il SuperKaraoke, evento che punta a coniugare spettacolo, intrattenimento e promozione del territorio. In occasione della manifestazione, Regione Liguria ha lavorato insieme al Comune, a Trenitalia e a RFI per garantire collegamenti ferroviari adeguati anche nelle ore successive alla conclusione degli appuntamenti. L'obiettivo è favorire la partecipazione del pubblico, offrendo un'alternativa all'utilizzo dell'auto e sostenendo al tempo stesso le attività economiche della città.

"Questa sera prende il via un grande evento per Ventimiglia e per tutto il Ponente – dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –, SuperKaraoke rappresenta un'importante occasione di promozione della città e di valorizzazione delle sue potenzialità turistiche, con una significativa presenza di pubblico e importanti ricadute per le attività economiche". Un appuntamento, dunque, che viene considerato strategico anche sotto il profilo della promozione territoriale, in un periodo in cui Ventimiglia si prepara ad accogliere numerosi visitatori.

La Regione Liguria ha quindi deciso di affiancare il Comune anche sul fronte della mobilità, attivandosi per potenziare il servizio ferroviario durante le tre serate della manifestazione. "Regione Liguria ha voluto essere al fianco di Ventimiglia, lavorando, tra le altre cose, per garantire trasporti adeguati a un appuntamento di questa portata – prosegue Scajola –, per questo, a seguito della richiesta del Comune, ci siamo attivati con Trenitalia e RFI per potenziare i collegamenti ferroviari".

Nel dettaglio, a partire da questa sera, nelle tre notti del SuperKaraoke sarà disponibile un treno straordinario con partenza da Ventimiglia alle 00.30 e destinazione Savona. Una corsa pensata per consentire a chi prenderà parte alla manifestazione di poter rientrare utilizzando il trasporto pubblico anche dopo la conclusione degli eventi serali, collegando la città di confine con le principali località lungo la tratta ferroviaria verso il Savonese.

Non è l'unica novità prevista per il fine settimana. Oggi e domani, infatti, il treno in partenza da Ventimiglia alle 23.45 effettuerà tutte le fermate fino a Savona. Un ulteriore potenziamento che amplia le possibilità di spostamento per residenti e visitatori e che si inserisce nell'organizzazione complessiva predisposta in occasione dell'evento. L'intervento sul trasporto ferroviario punta quindi a sostenere una manifestazione che, nelle intenzioni degli organizzatori e delle istituzioni, può rappresentare una vetrina importante per Ventimiglia e per l'intero Ponente ligure. La possibilità di usufruire di corse aggiuntive nelle ore serali e notturne dovrebbe inoltre agevolare gli spostamenti del pubblico, contribuendo a rendere più facilmente raggiungibile l'evento anche dai comuni vicini.

"Per questo – conclude l'assessore Scajola –, a seguito della richiesta del Comune, ci siamo attivati con Trenitalia e RFI per potenziare i collegamenti ferroviari". Una collaborazione istituzionale che accompagna così le tre serate di SuperKaraoke, con l'obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla manifestazione e favorire ricadute positive sul territorio, sia in termini di presenze sia per le attività commerciali e turistiche.