Bussana celebra Sant’Egidio con il Cardinale Bagnasco e rende omaggio al Venerabile don Francesco Lombardi (Foto)

Bussana ha vissuto martedì scorso una giornata di particolare significato religioso e spirituale. La tradizionale Solennità di Sant’Egidio Abate, Patrono di Bussana, quest’anno ha assunto un valore ancora più profondo perché unita alla celebrazione diocesana di ringraziamento per la venerabilità del Servo di Dio don Francesco Lombardi, Prevosto di Bussana. A dare particolare solennità all’intera giornata è stata la presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova.

Le celebrazioni erano iniziate nella mattinata nel suggestivo Santuario Maria Santissima Annunziata alla Grotta dell’Arma, dove il Cardinale Bagnasco ha tenuto la conferenza “Vieni e seguimi: la chiamata del Signore nella vita di Sant’Egidio Abate”, illustrando la vita del Santo Patrono e offrendo numerosi spunti di riflessione sul significato della fede e della testimonianza cristiana. La giornata ha richiamato fedeli e rappresentanti delle realtà istituzionali e associative provenienti da Sanremo, Bussana e da diverse località del territorio e dell’entroterra, confermando il rilievo non soltanto parrocchiale, ma anche territoriale dell’evento.

Nel tardo pomeriggio il momento culminante si è svolto nella splendida cornice del Santuario Basilica del Sacro Cuore di Gesù. L’arrivo del Cardinale è stato salutato dalla storica Banda Musicale “Città di Sanremo”, dalle autorità civili, militari e religiose e dalle numerose rappresentanze associative schierate sul sagrato. Alle ore 18 il Cardinale Bagnasco ha presieduto la Solenne Santa Messa Stazionale, alla quale ha partecipato S.E.R. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-San Remo, insieme al clero e alle rappresentanze ecclesiastiche.

Particolarmente apprezzata l’animazione liturgica dell’Ensemble Giovanile Januensis, diretto dal Maestro Andrea Nanfria: giovani interpreti che, con preparazione e sensibilità, hanno contribuito a creare un clima di grande raccoglimento e solennità. Nella sua riflessione il Cardinale ha richiamato il significato della vita cristiana come risposta a una chiamata, invitando a vivere la fede non soltanto come memoria, ma come testimonianza concreta nel presente. Un messaggio che ha trovato un forte legame sia con la figura di Sant’Egidio, sia con quella del Venerabile don Francesco Lombardi, profondamente legato alla storia religiosa di Bussana.

Numerose le autorità presenti. Per il Comune di Sanremo ha partecipato l’assessore Silvana Ormea, in rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, con il Gonfalone della Città di Sanremo, accompagnato dal Vicecomandante della Polizia Locale dott.ssa Erica Biondi Zoccai. Per l’Arma dei Carabinieri erano presenti il Capitano Pierluigi Manenti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo, il Luogotenente C.S. Alessio Zanardo, Comandante della Stazione Carabinieri di Sanremo, e l’Appuntato Scelto Fabio De Girolamo. Significativa anche la partecipazione delle associazioni d’Arma, civili e di volontariato.

Gli Alpini erano presenti con il Presidente sezionale ANA Natale Valdiserra accompagnato dal Vessillo sezionale di Imperia, scortato dai gagliardetti dei gruppi ANA di Sanremo, di Verezzo, della Valle Argentina e dal gruppo ANA di Limone Piemonte. Presente l’Ammiraglio Cav. Giuseppe Bonelli, Presidente della Consulta delle Associazioni d’Arma del Ponente Ligure, Console del Mare e Presidente dell’ANMI di Sanremo. Per la Famija Sanremasca hanno partecipato Giancarlo Rilla, Marisa Ricca Ormea, Maria Grazia Tacchi e Roberto Pecchinino.

L’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche – ANIOC era rappresentata dal Cav. Giuseppe Verna, dal Cav. Claudio Battaglia e dal Delegato Provinciale. Presente inoltre il labaro della Federazione Provinciale dei Maestri del Lavoro. Hanno preso parte alla cerimonia anche i Rangers d’Italia, con il Presidente Lorenzo Prette del Nucleo di Imperia e vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Rangers d’Italia; il Presidente del Lions Club Sanremo Host, Emanuele Frattarola, e la Presidente della LILT, Costanza Pireri, neo Cavaliere della Repubblica Italiana.

Uno dei momenti più intensi si è vissuto con l’omaggio e la preghiera presso la tomba del Venerabile don Francesco Lombardi. In quella cornice di raccoglimento, il Consigliere della Famija Sanremasca Giancarlo Rilla ha letto in sanremasco la preghiera dedicata al Venerabile, unendo idealmente fede, memoria, lingua e tradizione locale. Al termine della Santa Messa ha preso il via la solenne processione liturgica in onore di Sant’Egidio Abate, presieduta dal Cardinale Bagnasco, con la partecipazione del Vescovo Mons. Antonio Suetta, del clero, delle autorità, delle associazioni e dei fedeli.

Dopo aver attraversato le vie di Bussana, il corteo ha fatto ritorno al Santuario Basilica per la solenne benedizione conclusiva. Dietro la riuscita di una giornata tanto articolata vi è stato un importante lavoro di preparazione e coordinamento. Un particolare riconoscimento va al Parroco-Rettore Don Marco Palermo, che insieme ai suoi collaboratori ha curato con impegno ogni momento delle celebrazioni, riuscendo a riunire attorno alla figura di Sant’Egidio e alla memoria del Venerabile don Francesco Lombardi il mondo ecclesiale, le istituzioni, le associazioni e numerosi fedeli provenienti da tutto il comprensorio.

Il 1° settembre resterà così una giornata di particolare significato per Bussana: un incontro tra fede, storia e tradizione, impreziosito dalla presenza del Cardinale Angelo Bagnasco e dal ricordo vivo del Venerabile don Francesco Lombardi.