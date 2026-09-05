Ventimiglia, l'assessore regionale Piana alla seconda serata di "SuperKaraoke" al Resentello: "I grandi eventi generano economia e turismo"

L'assessore regionale ai Grandi Eventi Alessandro Piana ha partecipato ieri sera, in rappresentanza del presidente Marco Bucci, alla seconda serata delle tre tappe di "SuperKaraoke", la produzione televisiva targata Mediaset e condotta da Michelle Hunziker in scena dal 3 al 5 settembre al Belvedere del Resentello di Ventimiglia.

La rassegna musicale, che vede la partecipazione di artisti del panorama nazionale, trasforma il lungomare ventimigliese in un set televisivo destinato alla prima serata di Canale 5. L'iniziativa punta a replicare i riscontri di pubblico della prima edizione, caratterizzata da una media di 2,1 milioni di telespettatori a puntata e da uno share vicino al 20%.

"SuperKaraoke non è soltanto uno spettacolo musicale, ma una straordinaria vetrina promozionale per la Liguria e per le sue capacità ricettive – ha dichiarato l'assessore Alessandro Piana –. I grandi eventi rappresentano uno strumento strategico per generare economia, lavoro e indotto a beneficio del commercio, della ristorazione e delle strutture alberghiere locali. Portare a Ventimiglia una produzione di questo livello ha richiesto un importante lavoro di squadra tra Regione, Amministrazione comunale e Mediaset, dimostrando l'efficienza e la prontezza organizzativa del territorio".

Le registrazioni dello show si concluderanno nella serata di sabato 5 settembre