Settembre in Liguria, due appuntamenti degli eventi 'autentici' nell’Imperiese tra musica e atmosfere medievali

Il primo weekend di settembre porta con sé due appuntamenti di rilievo nell'Imperiese, inseriti nel calendario delle manifestazioni sostenute dalla Regione Liguria nell'ambito delle iniziative dedicate agli Eventi Autentici Liguri e al Tempo Libero. Complessivamente, la Regione ha stanziato 575 mila euro per 206 eventi organizzati su tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di valorizzare tradizioni, identità locali e occasioni di aggregazione. In provincia di Imperia sono due le iniziative segnalate nel programma: l'Accademia musicale estiva di Cervo, in calendario fino al 12 settembre, e la Festa medievale "Castrum Diani", in programma il 4 e 5 settembre a Diano Castello.

A Cervo, dall'1 al 12 settembre, è protagonista la musica con l'Accademia musicale estiva, appuntamento che propone concerti, incontri e momenti dedicati alla formazione e alla scoperta di giovani talenti. L'iniziativa si inserisce nella tradizione culturale del borgo, da sempre particolarmente legato alla musica e agli eventi di carattere artistico. Per tutta la durata della manifestazione il pubblico potrà assistere a diversi appuntamenti e vivere occasioni di incontro con musicisti e giovani interpreti. Un calendario pensato per unire cultura, formazione e valorizzazione del territorio, attraverso la musica come strumento di incontro. L'Accademia proseguirà anche nei giorni successivi al primo weekend di settembre, fino alla conclusione prevista il 12 settembre.

Si cambia invece completamente atmosfera a Diano Castello, dove il 4 e 5 settembre è in programma "Castrum Diani – Festa medievale". Per due giornate il borgo sarà ambientato nel passato, con rievocazioni storiche, figuranti, spettacoli e iniziative capaci di ricreare le suggestioni dell'epoca medievale. Un appuntamento che punta sulla storia e sull'identità del territorio, trasformando le vie e gli spazi del borgo in una scenografia dedicata al Medioevo. La manifestazione rappresenta anche un'occasione per riscoprire Diano Castello, accompagnando visitatori e residenti tra atmosfere, personaggi e momenti di intrattenimento. Un modo per valorizzare il patrimonio storico locale attraverso una festa pensata per coinvolgere il pubblico.

Le due iniziative raccontano così due anime diverse dell'Imperiese, accomunate dalla volontà di mettere al centro cultura, territorio e partecipazione. Da una parte Cervo propone la musica e l'incontro con interpreti e giovani talenti, dall'altra Diano Castello punta sulla rievocazione e sulla memoria storica. Il sostegno regionale agli appuntamenti rientra in una strategia più ampia di valorizzazione delle manifestazioni locali, considerate anche come elemento dell'offerta turistica. "È una riscoperta delle tradizioni e dell'identità dei nostri territori che viene sempre più apprezzata anche dai turisti, alla ricerca di esperienze autentiche e di un contatto diretto con i luoghi che visitano", ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi. Una prospettiva che, nel weekend, trova nell'Imperiese due esempi legati rispettivamente alla musica e alla storia dei borghi.