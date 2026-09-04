HAT Sanremo-Sestriere, il piazzale Dapporto si riempie di moto: 500 partecipanti, il 60% dall'estero (Foto e video)

Il piazzale Dapporto si riempie di moto e Sanremo torna, ancora una volta, al centro della scena internazionale dell'adventouring. È partita oggi dalla Città dei Fiori la HAT Sanremo-Sestriere 2026, manifestazione giunta alla sua diciottesima edizione e al decimo anno consecutivo con Sanremo come punto di partenza. Circa 500 i partecipanti presenti all'edizione 2026, con una componente internazionale particolarmente significativa: circa il 60% degli iscritti arriva dall'estero, con una forte presenza di tedeschi e francesi, ma anche partecipanti provenienti da destinazioni più lontane. Un vero e proprio esercito di motociclisti che, insieme ad accompagnatori e staff, porta a diverse centinaia le persone che in questi giorni gravitano attorno alla manifestazione.

“Il piazzale Dapporto è stato preso d'assalto, in senso positivo, dalle moto – sottolinea l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni – Siamo molto contenti, anche perché il meteo oggi ci ha caratterizzato al meglio. Ci sono circa 500 partecipanti, di cui il 60% di provenienza straniera, soprattutto tedeschi e francesi, ma anche da posti molto lontani”. Un appuntamento che per il Comune rappresenta ormai un'importante occasione di promozione turistica in un periodo strategico dell'anno. La HAT, infatti, arriva al termine della stagione estiva e contribuisce a prolungare il movimento turistico in città. “È un evento di caratterizzazione mondiale – aggiunge Sindoni – ed è una delle manifestazioni più importanti di questo genere. È una cosa importante per la città, in un periodo ormai di fine estate, quando si può iniziare la parte autunnale della stagione. Un evento di tale portata riempie i nostri alberghi”.

Dietro la presenza della HAT a Sanremo c'è una collaborazione che dura ormai da dieci anni. L'intuizione di portare la manifestazione nella Città dei Fiori è stata di Walter Verdecchia, insieme a Sanremo ON, e negli anni l'appuntamento è diventato una presenza consolidata nel calendario degli eventi cittadini: “Portare qui 500 partecipanti significa in realtà portare 700-800 persone – spiega Verdicchia, rappresentante di Sanremo ON – perché ci sono anche accompagnatori e tutte le persone che gravitano attorno alla manifestazione. Io rappresento gli operatori turistici, quindi albergatori, ristoratori, commercianti e tutti coloro che hanno a che fare con questo mondo, e non può che farci piacere”. La ricaduta, secondo Verdicchia, non si limita alle presenze durante il fine settimana. La HAT rappresenta infatti anche una vetrina internazionale per Sanremo, grazie alla copertura mediatica e alla presenza di partecipanti provenienti da numerosi Paesi. “Questa gente porta il nome di Sanremo in giro per il mondo – prosegue – È seguita da testate giornalistiche, fa pubblicità alla nostra città e tutto serve. Siamo quindi molto contenti del risultato”.

Soddisfazione condivisa anche da Corrado Capra, tra i protagonisti dell'organizzazione, che chiarisce innanzitutto la natura dell'appuntamento: “La HAT non è una gara, ma un evento di mototurismo non competitivo. L'obiettivo è sempre stato quello di far conoscere il territorio”. La traversata collega infatti Liguria e Piemonte, attraversando numerosi comuni e territori montani. “Partiamo dalla Liguria, arriviamo in Piemonte e attraversiamo quattro province e 95 comuni. È una bella occasione per far conoscere ai tanti stranieri e ai partecipanti italiani una realtà fatta di montagne e piccoli paesi”. La manifestazione, arrivata alla maggiore età, è ormai una macchina organizzativa particolarmente complessa. “Siamo alla diciottesima edizione, è diventata una manifestazione matura e può camminare con le proprie gambe – sottolinea Capra – C'è un grosso impegno dal punto di vista organizzativo, con uno staff di circa 60 persone, moltissimi mezzi di assistenza e l'assistenza sanitaria”.

Il numero complessivo delle persone coinvolte arriva, anche secondo l'organizzazione, a circa 700 partecipanti e accompagnatori, confermando la portata turistica dell'iniziativa. Quest'anno, inoltre, la permanenza a Sanremo è stata ulteriormente valorizzata con l'allungamento della manifestazione di una giornata e un appuntamento a Santa Tecla, dove si è svolta un'Academy dedicata ai partecipanti, con spiegazioni sull'organizzazione dell'evento, sulle regole e sulle modalità di svolgimento. “È un'occasione per far rimanere in città un numero maggiore di partecipanti e per far conoscere Sanremo”, conclude Capra.

Dopo la partenza dalla Città dei Fiori, che avverrà questa sera alle 22.30, i motociclisti affronteranno ora i diversi percorsi della HAT verso il Sestriere, con centinaia di chilometri tra strade asfaltate e sterrati, prima dell'arrivo previsto domenica. Un viaggio-avventura che, oltre alla dimensione motociclistica, porta con sé una forte componente turistica e promozionale per i territori attraversati.