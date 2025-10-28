 / Cronaca

Sanremo, raffica di multe: due automobilisti collezionano 35 verbali e chiedono la rateizzazione

Cresce il ricorso alla rateizzazione delle multe da parte dei cittadini in difficoltà economica

Due automobilisti sanremesi hanno accumulato un numero record di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tanto da dover chiedere al Comune la possibilità di pagare le multe a rate. Nel primo caso, l’automobilista ha ricevuto ben 14 verbali, per un totale di 2.395,10 euro, che potrà saldare in 24 rate mensili da 100 euro ciascuna. Nel secondo la situazione è ancor più grave: il conducente ha accumulato 21 verbali, per un importo complessivo di 7.696,81 euro, suddiviso in 60 rate mensili.

Entrambi i richiedenti hanno presentato autocertificazioni che attestano condizioni economiche disagiate, requisito necessario per ottenere la rateizzazione prevista dall’art. 202 bis del Codice della Strada. Le determinazioni, pubblicate all’Albo Pretorio comunale, precisano inoltre che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, i debitori saranno tenuti a versare immediatamente l’intero importo residuo. I due episodi, pur gestiti secondo la normativa vigente, mettono in luce l’elevato numero di infrazioni registrate in città e il crescente ricorso alla rateizzazione delle multe da parte dei cittadini in difficoltà economica.

Carlo Alessi

