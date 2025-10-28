Taggia, via libera al parcheggio interrato nell’ex stazione di Arma: approvato il progetto esecutivo da 3,5 milioni di euro

Dopo l’approvazione della copertura economica in Consiglio comunale, è arrivato anche l’ok della Giunta, che ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia. Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 3,5 milioni di euro, finanziato tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il progetto rappresenta il secondo stralcio dei lavori che interesseranno il cuore del centro urbano, con l’obiettivo di completare l’opera avviata anni fa e migliorare la viabilità e la fruibilità della zona. Un passaggio previsto, ma fondamentale, che segna l’avvio concreto dell’iter dell’opera.

L’intervento, a firma dell’architetto Guido Gambin e dell’ingegnere Stefania Bianchi, prevede il completamento del parcheggio sotterraneo già parzialmente realizzato sotto la pista ciclopedonale “Parco Costiero Riviera dei Fiori”. L’opera comprenderà due piani interrati, con una parte a uso pubblico “a rotazione” e un livello inferiore riservato a box privati. In totale, sono previsti 139 posti auto pubblici, 135 box e 28 posti auto privati, oltre a 9 spazi per motocicli.

Il progetto, come più volte ricordato, riguarda anche la sistemazione esterna dell’area dell’ex stazione ferroviaria, punto strategico di collegamento tra il centro di Arma e la pista ciclabile. Una volta completato, l’intervento consentirà il collegamento definitivo del tracciato ciclo-pedonale tra ponente e levante, rafforzando la vocazione turistica e sostenibile della città.

Il costo dei lavori a base d’asta è di 3.018.811,50 euro, a cui si aggiungono 54.132,97 euro per oneri di sicurezza e circa 427mila euro tra Iva, spese tecniche, incentivi e imprevisti. Il progetto non prevede varianti urbanistiche né espropri, e il suo livello di definizione consente di procedere con la gara per l’affidamento dei lavori.

La delibera, approvata all’unanimità dalla Giunta, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per consentire l’avvio delle procedure di mutuo e l’affidamento delle opere.