Sanremo: festeggiamenti di Santa Barbara da parte dei Vigili del Fuoco (Foto)

Si è svolta questa mattina la cerimonia di Santa Barbara al distaccamento dei vigili del fuoco di Sanremo.

Molti pompieri in servizio ma anche tanti che non lo sono più hanno partecipato alla Santa Messa alla quale hanno presenziato, tra gli altri, anche polizia locale, carabinieri, guardia costiera, rangers d'Italia e protezione civile. In seguito è sopraggiunto per un saluto anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager. Una grande festaquella che si è svolta nella caserma di via San Francesco, occasione per ricordare il ruolo fondamentale svolto dal corpo per tutelare i cittadini.

La celebrazione ha visto il piazzale della caserma affollato di persone accorse per rendere omaggio alla protrettrice dei vigili del fuoco, con la messa che quest'anno è stata celebrata in occasione dell'8 dicembre (Santa Barbara cade il 4 del mese), un fatto che, sottolinea lo stesso officiante, va a dare un valore se possibile anche superiore alla ricorrenza.

Al termine della cerimonia sono state consegnate alcune onorificenze a ex vigili del fuoco ora in pensione, che hanno fatto la storia del corpo nella nostra provincia, per poi passare a un rinfresco offerto dal corpo a tutti coloro che sono intervenuti.

Santa Barbara, vissuta a cavallo tra il terzo e il quarto secolo d.C., è stata eletta patrona dei vigili del fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa, a simboleggiare il coraggio e l'importanza dell'operato dei pompieri. Durante la sua giovinezza inoltre secondo la tradizione cristiana, riuscì a sopravvivere all'incendio di un castello in cui si trovava, fatto che la lega ulteriormente alla missione dei vigili del fuoco.