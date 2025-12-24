Ventimiglia, la Pro Loco Intemelia riparte con il nuovo direttivo: nominato presidente onorario don Franco Alberti

Le Pro Loco, nate in Liguria nel 1925, celebrano quest’anno un secolo di storia. A Ventimiglia, la Pro Loco Intemelia, fondata nel 2001 nella frazione di Bevera presso la parrocchia di San Giovanni Battista, rinnova oggi il proprio impegno nel solco della tradizione e del volontariato. Il termine Pro Loco deriva dal latino “Pro loco et tempore”, ovvero “per il luogo e il tempo”. Associazioni senza scopo di lucro, le Pro Loco si dedicano alla tutela delle tradizioni, del patrimonio storico, ambientale e culturale, promuovendo eventi culturali, storici, enogastronomici, sportivi e ricreativi, per mantenere viva la memoria delle comunità e valorizzare le peculiarità del territorio.

Dopo un periodo transitorio guidato dal commissario Fulvio Becagli, l’assemblea cittadina ha nominato il nuovo direttivo: presidente Sergio Scibilia, vicepresidente Franco Raco (fondatore), tesoriere Italo Castelli, segretaria Roberta Blanco, membri Elisabetta Caccamo, Samuel Lorenzi e Sabrina Mastrangelo. Affiancano il lavoro dell’associazione i probiviri dott. Giancarlo Ardissone, avv. Davide Condró, dott.ssa Erika Martini e il collaboratore Domenico Casile. Come primo atto ufficiale, il direttivo ha deciso all’unanimità di conferire il titolo di Presidente Onorario a don Franco Alberti, già parroco di Bevera, fondatore e primo vicepresidente, per la sua costante vicinanza alla Pro Loco.

“Partiamo con uno spirito di unità e con il desiderio di contribuire a far conoscere le bellezze della nostra città, collaborando con le istituzioni e pensando a nuovi eventi di promozione delle nostre tradizioni locali”, ha dichiarato il neo presidente Scibilia. “Il nostro auspicio è poter lavorare in sintonia con tutte le realtà cittadine storiche esistenti, con rispetto e collaborazione. Il volontariato rafforza il senso di comunità, unisce le persone con obiettivi comuni e riscopre i valori dell’aiuto reciproco”, ha concluso.