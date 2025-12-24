Corsa agli ultimi acquisti: a Sanremo si sceglie cosa portare in tavola alla cena della vigilia e al pranzo di Natale (Foto e video)

È la settimana decisiva e a Sanremo si respira l’aria delle grandi occasioni. A poche ore dal Natale, la città si anima di sanremesi a caccia degli ultimi acquisti per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25. Un via vai continuo tra mercato annonario, banchi alimentari e negozi di fiducia, dove si affinano le scelte finali tra tradizione, gusto personale e praticità.

C’è chi non rinuncia ai grandi classici della tavola natalizia. Pesce per la Vigilia, con acciughe, crostacei e preparazioni che richiamano la tradizione ligure, e poi arrosti, pasta ripiena e dolci per il giorno di Natale. Molti arrivano con le idee chiare, lista alla mano, pronti a completare ciò che manca all’ultimo momento, magari confidando sulla freschezza garantita proprio nei giorni immediatamente precedenti alle feste.

Accanto ai custodi della tradizione, ci sono però anche i “natalizi leggeri”: chi passerà le feste come invitato e non dovrà cucinare tutto, ma solo contribuire. Per loro la ricerca si concentra su un buon vino, un dolce artigianale, una specialità locale da portare a tavola come omaggio. Un modo per partecipare al rito senza appesantire il menù, ma senza rinunciare al piacere di presentarsi con qualcosa di scelto con cura.

Il clima che si respira è quello tipico dell’antivigilia: un misto di fretta e convivialità. Qualcuno confronta prezzi e prodotti, altri si lasciano consigliare dai venditori di fiducia, mentre c’è chi approfitta degli ultimi giorni utili per concedersi una piccola concessione extra, convinto che “a Natale si può fare uno strappo alla regola”. Tra tradizione e soluzioni più pratiche, Sanremo si avvicina così al Natale con una certezza condivisa: qualunque sia il menù, il cuore delle feste resta lo stare insieme. E anche la corsa all’ultimo acquisto, tra borse piene e vetrine addobbate, diventa parte integrante di quel rito collettivo che ogni anno accompagna la città verso il 25 dicembre.