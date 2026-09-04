A Sanremo la colazione diventa esperienza: domani al Roof dell'Hotel Nazionale parte "Breakfast in Riviera"

Può una colazione diventare uno degli elementi capaci di raccontare una destinazione turistica? È la scommessa di "Breakfast in Riviera – L'arte dell'ospitalità e della colazione mediterranea", il progetto promosso da CNA Imperia che sarà presentato domani, sabato 5 settembre, alle 10.00, al Roof dell'Hotel Nazionale di Sanremo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mettere in relazione strutture ricettive, imprese artigiane, produttori agroalimentari e mondo della formazione, partendo da un momento quotidiano per trasformarlo in una vera esperienza legata al territorio.

Non un semplice incontro dedicato al buffet dell'hotel, dunque, ma l'avvio di un modello concreto di collaborazione tra ospitalità e filiere locali. L'idea è fare della prima colazione un'occasione per far conoscere al visitatore prodotti, sapori e identità della Riviera, generando allo stesso tempo nuove opportunità per le imprese. Una brioche, un miele, una confettura, un olio o un formaggio possono così diventare parte del racconto della destinazione e lasciare nell'ospite un ricordo capace di accompagnare il soggiorno anche dopo la partenza.

Da Sanremo alla Costa Azzurra, una rete che guarda oltre i confini

La scelta di Sanremo come punto di partenza non è casuale. La città rappresenta uno dei simboli dell'ospitalità italiana ed è inserita in un territorio che guarda naturalmente al Mediterraneo e alla vicina Costa Azzurra. Proprio il concetto di "Riviera" diventa quindi centrale nel progetto, con l'idea di valorizzare due sponde vicine, filiere complementari e competenze che possono dialogare oltre i confini amministrativi. "Breakfast in Riviera" si inserisce inoltre nel percorso già avviato da CNA Imperia con Arti-Turismo, il marchio registrato CNA presentato proprio a Sanremo, a Villa Nobel, con l'obiettivo di mettere in relazione artigianato e turismo esperienziale. Il nuovo progetto parte dalla stessa filosofia, ma porta l'esperienza ancora più vicino all'ospite: non soltanto nelle attività da vivere durante la giornata, ma già dal momento del risveglio in hotel.

Prodotti locali non come costo, ma come valore aggiunto

Uno degli aspetti sui quali CNA intende richiamare l'attenzione è il rapporto tra qualità, prezzo e valore percepito. Un prodotto del territorio inserito nella colazione non dovrebbe essere considerato soltanto come un costo aggiuntivo, ma come uno strumento di differenziazione e reputazione per la struttura ricettiva. L'obiettivo è quindi creare un'offerta riconoscibile, capace di sostenere le imprese locali e contemporaneamente rendere più autentica l'esperienza del turista. La formula pensata da CNA Imperia è volutamente semplice. Le strutture potranno creare un corner "Breakfast in Riviera" all'interno della colazione già esistente, riconoscibile attraverso una specifica targa e composto da almeno cinque prodotti locali. CNA faciliterà il contatto tra alberghi, produttori e imprese artigiane, mettendo progressivamente a disposizione proposte, contatti e strumenti per raccontare ai clienti la provenienza e il valore delle produzioni.

Degustazioni e prodotti della Riviera

La presentazione di domani sarà anche un momento concreto di confronto e degustazione. Al Roof dell'Hotel Nazionale sono attesi rappresentanti istituzionali e del sistema CNA territoriale, regionale e nazionale, insieme a esponenti dell'hôtellerie italiana e francese, operatori turistici, scuole e realtà della formazione professionale, produttori e artigiani della filiera agroalimentare. Sul tavolo ci sarà una domanda semplice ma centrale: che cosa rende davvero memorabile la prima colazione di un hotel? La risposta passerà anche dagli assaggi, con prodotti identitari, specialità De.Co., olio extravergine di oliva, pani, dolci, formaggi, miele, confetture e altre produzioni della Riviera. L'obiettivo non è creare una vetrina folcloristica, ma proporre esempi concretamente replicabili e sostenibili all'interno dell'offerta alberghiera.

Le due creazioni firmate dal maestro Alessandro Racca

Tra i momenti più attesi della mattinata ci sarà la degustazione di due nuove creazioni firmate dal maestro pasticcere e gelatiere Alessandro Racca, pensate proprio per interpretare in chiave contemporanea la colazione mediterranea della Riviera. La prima è "Aurora in Riviera", una brioche agli agrumi del Ponente con croccante all'olio extravergine di oliva e crema pasticcera all'olio EVO. La seconda è invece una proposta salata: una focaccia sfogliata alle erbe aromatiche, realizzata con basilico, timo e rosmarino. Due prodotti che puntano a portare nel piatto alcuni dei profumi e degli ingredienti più riconoscibili del territorio, dimostrando come anche la colazione possa diventare uno spazio di sperimentazione e valorizzazione delle produzioni locali.

L'obiettivo è costruire un modello nazionale

Il progetto nasce come sperimentazione a Sanremo, ma l'ambizione dichiarata è più ampia. CNA Imperia punta infatti a creare una prima rete di strutture aderenti, consolidare una filiera stabile tra ospitalità e produzioni locali e mettere successivamente il modello a disposizione di CNA Turismo e Commercio per una possibile diffusione nazionale. La colazione come esperienza e non come semplice servizio può quindi diventare un nuovo strumento per raccontare la Riviera e rafforzare il rapporto tra imprese e territorio. Un percorso che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe tradursi in maggiore riconoscibilità dell'offerta, nuove relazioni commerciali e, soprattutto, in un'esperienza più memorabile per chi sceglie Sanremo e la Riviera per le proprie vacanze.

"CNA Imperia non si limita a rappresentare le imprese: costruisce idee, le mette alla prova e le trasforma in opportunità concrete. Dopo Arti-Turismo, da Sanremo lanciamo un nuovo passo nel turismo esperienziale: una colazione che non sia uguale ovunque, ma che faccia incontrare l'ospite con il territorio. Vogliamo parlare di qualità, di filiere, di reputazione e di clienti che tornano perché ricordano ciò che hanno vissuto", sottolinea Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, vicesegretario di CNA Liguria e co-ideatore e coordinatore dell'iniziativa insieme a Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio.

L'appuntamento è quindi fissato per domani, sabato 5 settembre, alle 10.00 al Roof dell'Hotel Nazionale di Sanremo. L'invito è rivolto agli operatori dell'ospitalità, ai produttori, agli artigiani e a tutti i soggetti interessati a conoscere il progetto. La partecipazione all'incontro non richiede alcuna adesione preventiva: sarà l'occasione per confrontarsi e valutare una proposta che punta a creare nuove opportunità di business senza perdere il legame con l'identità della Riviera.