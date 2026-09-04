Taggia protagonista del "Borgo dei Borghi": ieri le riprese, in primavera la sfida per rappresentare la Liguria

Si sono svolte ieri le riprese della puntata dedicata a Taggia di "Il Borgo dei Borghi", la popolare sfida televisiva inserita all'interno della trasmissione "Kilimangiaro" di Rai 3. La troupe ha attraversato il territorio per raccontarne le diverse anime, dalle spiagge di Arma di Taggia fino alle colline che circondano il borgo, caratterizzate dagli uliveti. Un viaggio alla scoperta di un territorio ricco di storia e tradizioni, che nei prossimi mesi sarà protagonista sul piccolo schermo. Per il momento, però, resta il riserbo sui contenuti della puntata: "al momento non possiamo svelarvi nulla di più", fanno sapere dal Comune.

Il percorso televisivo sarà l'occasione per mettere in luce le tradizioni, i prodotti tipici e le bellezze storiche, artistiche e architettoniche di Taggia. Un patrimonio che sarà chiamato a rappresentare non soltanto il comune della Valle Argentina, ma l'intera Liguria nella nuova edizione della competizione. "Il Borgo dei Borghi" è infatti una vera e propria sfida tra venti comuni italiani, chiamati a contendersi il titolo attraverso il voto del pubblico. Per Taggia si tratta quindi di un'importante vetrina nazionale, con la possibilità di portare sotto i riflettori Rai le peculiarità del territorio e della sua storia.

Adesso, però, l'appello è rivolto a tutti coloro che amano Taggia e vogliono sostenerla nella competizione. "Ora abbiamo bisogno di tutti voi che amate il comune di Taggia!", è il messaggio lanciato in vista della fase decisiva della gara. Le votazioni si svolgeranno in primavera, ma l'invito è a non aspettare l'apertura ufficiale del voto per creare il proprio account. È infatti possibile registrarsi gratuitamente fin da ora su RaiPlay, così da avere già completato la procedura quando inizierà la competizione.

Una raccomandazione che punta soprattutto a evitare possibili difficoltà nei giorni della votazione. Il grande interesse suscitato dalla competizione, infatti, potrebbe tradursi in un consistente afflusso di utenti sulla piattaforma Rai, rendendo più complicata o più lenta la registrazione. Per questo motivo l'invito è a procedere con anticipo, completando gratuitamente l'iscrizione a RaiPlay e arrivando così preparati all'appuntamento con il voto. Per Taggia sarà una sfida importante, ma anche un'opportunità per mostrare a un pubblico nazionale le tante caratteristiche che rendono unico il territorio.

Nel frattempo cresce quindi l'attesa per vedere il risultato delle riprese effettuate ieri. Dalle immagini delle località costiere al paesaggio degli uliveti, passando per il centro storico e per le testimonianze artistiche e architettoniche, saranno tanti gli elementi attraverso i quali Taggia potrà presentarsi al pubblico di Rai 3. La puntata andrà prossimamente in onda all'interno di "Kilimangiaro", mentre per conoscere tutti i dettagli della competizione bisognerà attendere l'avvio della nuova fase televisiva. Una cosa, però, è già certa: questa volta Taggia avrà i riflettori nazionali puntati addosso.