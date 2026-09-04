Sanremo Rock & Sanremo Trend 2026, l’11 e 12 settembre la finale nazionale e la finalissima al Teatro Ariston

Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026 la Sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la finale nazionale e la finalissima di “Sanremo Rock & Sanremo Trend”, evento musicale organizzato da Nove Eventi srl e rivolto ad artisti, duo e gruppi italiani emergenti e internazionali della scena rock, indie, alternative e pop rock, senza trascurare gli altri generi musicali.

Le serate inizieranno alle 20.30 e l’ingresso sarà gratuito.

La finalissima di sabato 12 settembre sarà presentata da Gabriele Bròcani, speaker radiofonico di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport, con il supporto in alcuni momenti della sanremese Claudia Paglialunga, laureata in marketing e comunicazione.

Nel corso della stagione sono state circa 6.000 le candidature ricevute, con 300 artisti selezionati tra band, duo e singoli per le finali nord, centro e sud Italia. Alla finalissima arriveranno sei artisti per Sanremo Rock e sei per Sanremo Trend, che si contenderanno la vittoria della 39ª edizione.

L’organizzazione Nove Eventi porterà a Sanremo, nell’arco dei due giorni, oltre 600 presenze tra finalisti, staff, commissione e accompagnatori.

A conquistare il primo posto al Sanremo Rock 2025 è stata la band NovaBlue, mentre Sanremo Trend è stato vinto da Eden.

Per la categoria Rock, la giuria della finalissima sarà composta da Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix). Per la categoria Trend saranno invece presenti in giuria Danila Satragno, Max Dedo e Fio Zanotti.

I primi classificati delle due categorie riceveranno il premio Radio/Stampa a cura di Giovanni Germanelli - https://www.germanelli.com/.

Il percorso di Sanremo Rock & Sanremo Trend 2026 è iniziato durante l’estate e ha attraversato diverse regioni italiane. Le principali tappe sono state le finali Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, il 26 giugno a Orsago (TV); la finale Emilia Romagna, l’8 luglio a Castel San Pietro Terme (BO); la finale regionale Lombardia, il 12 luglio a Desio (MB); la finale regionale Liguria, il 15 e 16 luglio a Sanremo (IM); la finale regionale Campania, il 18 luglio a Rotondi (AV); Puglia e Basilicata, il 23 luglio a Castro (LE); le finali Marche, Umbria e Toscana il 17, 24 e 31 luglio a Firenze, all’Hard Rock Cafè; le finali regionali Sicilia e Calabria, il 1° agosto a San Vito Lo Capo; le finali Lazio e Abruzzo, il 1° agosto a Rocca di Papa (RM); e le finali Nord Italia, il 4 e 6 settembre a Ferrara.

Fin dalla sua nascita, negli anni Ottanta, Sanremo Rock rappresenta un punto di riferimento per numerosi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e a intraprendere una carriera nel mondo del rock.

“Sanremo Rock & Trend 2026 rappresenta un nuovo traguardo per un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere grazie alla passione di artisti, collaboratori e partner. La nostra missione resta quella di offrire un palcoscenico autorevole ai nuovi talenti, valorizzando la creatività, la qualità musicale e la libertà espressiva che caratterizzano le nuove generazioni. Siamo orgogliosi di contribuire a mantenere vivo il legame tra Sanremo e la grande musica italiana. Un sincero ringraziamento va al Teatro Ariston, a Walter Vacchino e ad Alessandro Sindoni per il costante sostegno e per la fiducia che continuano a riporre nel nostro progetto”, dichiara il direttore artistico M° Angelo Valsiglio.

“L’edizione 2026 di Sanremo Rock & Trend conferma la solidità e il prestigio di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la musica emergente. La qualità degli artisti selezionati e la partecipazione sempre più ampia dimostrano la vitalità di un movimento in continua evoluzione. Come Presidente di Nove Eventi desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione: il Comune di Sanremo, le istituzioni, i partner e il pubblico. Continueremo a lavorare con entusiasmo per rafforzare questo percorso e offrire nuove opportunità ai protagonisti della musica di domani”, afferma il presidente Giordano Tittarelli.