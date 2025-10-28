Sanremo: il PRC chiede fuochi pirotecnici silenziosi per il Capodanno "Segno di civiltà e rispetto per gli animali"

A due mesi dal Capodanno Paolo Germano, segretario provinciale del PRC per Sanremo-Taggia, ha inviato al Comune matuziano una richiesta formale perché gli spettacoli pirotecnici cittadini prevedano l’utilizzo di fuochi “silenziosi”, cioè a basso impatto sonoro. Nella nota, che ha visto evidenziare un articolo pubblicato nei mesi scorsi dal nostro giornale (QUI), Germano sottolinea che la scelta sarebbe "Un segno di civiltà e rispetto nei confronti degli animali domestici e selvatici", ricordando inoltre il regolamento comunale (approvato il 31 luglio 2023) come quadro normativo di riferimento.

La proposta del PRC non è isolata: negli ultimi anni numerose associazioni ambientaliste e per la tutela degli animali hanno sollecitato amministrazioni e organizzatori a ridurre l’impatto acustico degli spettacoli pirotecnici, anche mediante alternative a basso rumore o spettacoli con luci e droni. In Liguria e in altre regioni si sono moltiplicate petizioni e appelli pubblici per adottare soluzioni meno stressanti per fauna e animali domestici. Germano sostiene che Sanremo, adottando fuochi a bassa emissione sonora, "Si differenzierebbe dalle solite iniziative e ne avrebbe maggiore risonanza mediatica ed attrattiva turistica a livello nazionale". E' stato anche chiesto un riscontro formale dall’Amministrazione comunale in vista dell’organizzazione di eventi per le festività di fine anno.

Non mancano esempi in Italia di città e comunità che hanno sperimentato o adottato soluzioni meno rumorose:

- Collecchio (Parma) — tra i primi Comuni italiani a introdurre norme che favoriscono l’uso di fuochi a basso rumore nelle manifestazioni locali;

- Roma — spettacoli con fuochi “silenziosi” sono stati realizzati in occasione di eventi sul Tevere; iniziative analoghe sono state segnalate negli ultimi anni dall’amministrazione e dalla stampa locale;

- Forte dei Marmi e varie località turistiche — esempi (anche privati) di spettacoli pirotecnici “danzanti” a basso impatto sonoro sono visibili in eventi e documentati da aziende pirotecniche specializzate;

- Grottaferrata / Castelli Romani — l’adozione di spettacoli pirotecnici a basso rumore è stata salutata positivamente da realtà locali e dal Parco dei Castelli Romani.

A livello tecnico i 'silent' o 'low-noise' fireworks non sono completamente muti ma riducono l’uso di cariche esplosive sonore privilegiando effetti visivi (foni, comete, scintille, giochi d’acqua luminosa) e composizioni che limitano il boato, modalità già utilizzate da diversi produttori e registi pirotecnici.

Fonti associative locali consultate nelle scorse stagioni indicano un crescente numero di segnalazioni e richieste da parte di cittadini preoccupati per il benessere degli animali e per persone sensibili ai forti rumori. Molte proposte, però, richiedono confronto tecnico e budget diversi rispetto ai tradizionali spettacoli. Per questo motivo le associazioni chiedono tavoli di confronto con amministrazioni e imprese pirotecniche per valutare fattibilità, costi e scenografie alternative. Il segretario del PRC invita l’amministrazione a valutare con urgenza la proposta, in modo da poter pianificare eventuali spettacoli compatibili con la tutela degli animali e con le esigenze turistiche della città.