“Nobel: un premio esplosivo”: domattina alle 10 al Teatro Ariston la prima proiezione cittadina del docufilm su Alfred Nobel

Sarà il Teatro Ariston di Sanremo ad ospitare domani, alle 10, la prima proiezione pubblica in città del docufilm “Nobel: un premio esplosivo”, diretto dal regista valsusino Luigi Cantore. L’evento segna l’apertura ufficiale delle celebrazioni del Sanremo Nobel Peace Day 2025, promosse dalla Alfred Nobel International Association Sanremo. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, grazie alla collaborazione della Famiglia Walter e Carla Vacchino, storici gestori del Teatro Ariston. In sala saranno presenti anche circa 200 studenti delle scuole della Provincia di Imperia, coinvolti per approfondire la figura di Alfred Nobel attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni.

Il docufilm, della durata originale di 90 minuti e ridotto per l’occasione a circa 60, racconta l’avventura umana e scientifica di Alfred Nobel: dagli anni del Dinamitificio di Avigliana fino agli ultimi giorni trascorsi nella sua amata Villa Nobel a Sanremo, dove si spense il 10 dicembre 1896. Tra i protagonisti del film figura anche il sanremese Marco Macchi, insieme a Claudia Penoni, Mario Brusa e altri interpreti di rilievo. La narrazione alterna ricostruzione storica ed elementi più intimi e racconta come l’inventore della dinamite sia diventato il fondatore dei Premi Nobel, il più prestigioso riconoscimento dedicato al progresso dell’umanità.

L’opera assume un valore particolarmente significativo per Sanremo, città in cui Nobel trovò serenità e ispirazione per redigere il suo celebre testamento, che avrebbe dato vita ai Premi Nobel, consegnando alla città dei fiori un ruolo indelebile nella storia della scienza e della pace. La proiezione rappresenta un’importante occasione culturale per cittadini e turisti, chiamati a riscoprire il profondo legame tra Alfred Nobel e Sanremo. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno della Alfred Nobel International Association Sanremo, guidata dal Presidente Cav. Uff. Roberto Pecchinino, dal Direttore e Segretario Enrico Oliva e dal Direttivo composto da Sergio Viglietti, Tony Marchese, Barbara Borsotto, Gianmaria Leto, Alessandro Manzoni e Maria Jonsson.