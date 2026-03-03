Sanremo, “Percorsi minimi alla deriva”: la Patafisica invade la Pigna con Alberto Pulinetti

Sabato prossimo alle 16 (ritrovo consigliato alle 15.45) con partenza da Strada Privata Canessa 4, angolo Piazza Colombo/Via Palazzo, a Sanremo, il professor Alberto Pulinetti propone “Percorsi minimi alla deriva in Sanremo”, terzo appuntamento dell’anno per la cattedra di ‘Patafisica dell’Accademia della Pigna. Dopo i primi due partecipati incontri curati da Domenico Graglia e Fabio Barricalla, rispettivamente titolare della cattedra e professore associato, è ora il momento dell’architetto, artista e docente universitario, attivo in Fondazione Pata e con l’Accademia della Pigna.

La lezione–laboratorio si svilupperà in due momenti: prima un percorso a piedi nel centro storico cittadino, poi una restituzione attraverso immagini, video e audio, con un’interpretazione personale che sarà successivamente integrata da una seconda rivisitazione del tracciato. «Percorrere la Pigna di Sanremo alla deriva (patafisica, lettrismo) per formare mappe minime invisibili» è l’esperienza proposta dal docente, un invito a osservare e reinterpretare lo spazio urbano attraverso lo sguardo creativo della ‘Patafisica. Il secondo anno della Cattedra, grazie anche alla partnership con Fondazione Pata, proseguirà fino al grande Simposio di giugno con numerosi appuntamenti non solo a Sanremo, ma anche a Milano e in Piemonte, a Val della Torre.

Il calendario di marzo prevede:

- Sabato 14 marzo, ore 16.00–18.30, all’Accademia della Pigna (Piazza del Capitolo 1, Sanremo): Marco Maiocchi con “Esercizi di stile”, laboratorio creativo tra tecniche artistiche e stili differenti a partire da un breve filmato umoristico.

- Sabato 21 marzo, ore 16.00–18.30, sempre all’Accademia della Pigna: Freddy Colt con “Instrumenta Pataphysicae”, incontro dedicato a strumenti musicali ibridi e bizzarri come Mandolyra, Chitarrarpa e Violino-Tromba, con laboratorio di costruzione estemporanea.

Ad aprile gli incontri si sposteranno anche a Milano, presso lo Studio Opdipo, e a Val della Torre (Torino), con nuove lezioni dedicate alla letteratura potenziale e approfondimenti su “Cos’è la Patafisica?”, fino ai momenti espositivi e performativi tra vernissage e finissage. A maggio spazio al disegno creativo, alla musica potenziale e a un originale laboratorio di design dal titolo “Progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe”, che vedrà la presenza simbolica di una “giraffa” amica. Gran finale a giugno, dal 26 al 28, a Sanremo, con tre giorni di lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, che celebrerà la conclusione del secondo anno di attività della Cattedra.

È inoltre prevista la pubblicazione a stampa di tutti gli elaborati dei partecipanti in una raccolta conclusiva a testimonianza del percorso svolto. Per informazioni è possibile scrivere a fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni per partecipare.