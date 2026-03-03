"Bordighera. Corpo, terra, luce": al via l'esposizione d’arte fotografica di Chiara Mazzocchi (Foto)

Arte, territorio e identità attraverso uno sguardo che intreccia sensibilità, natura e luce. Dal 7 al 20 marzo, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19.30, presso lo spazio culturale nel point di Bordighera Viva - Carlo Vigna Sindaco in via Vittorio Emanuele 269 nella città delle palme, si potrà ammirare l'esposizione d'arte fotografica di Chiara Mazzocchi: "Bordighera. Corpo, terra, luce".

L'inaugurazione della mostra, a ingresso libero, sarà sabato 7 marzo alle 11. "Nel clima di riflessione e valorizzazione che accompagna la Giornata Internazionale della Donna, la lista civica indipendente 'Bordighera Viva - candidato sindaco Carlo La Vigna', ospiterà le opere dell'artista Chiara Mazzocchi, candidata della lista, nella sua mostra personale 'Bordighera. Corpo, terra, luce'" - fanno sapere gli organizzatori - "Un'occasione per celebrare la creatività e il profondo legame tra arte, territorio e identità, attraverso uno sguardo che intreccia sensibilità, natura e luce".

La fotografia in autoritratto di Chiara Mazzocchi diventa uno spazio emotivo di respiro, liberato anziché catturato, luogo di ascolto e risonanza, che rivela l'unità sottile che lega terra, luce e presenza umana in un'unica, vibrante dimensione vitale. "Il percorso fotografico, che vede protagonista Bordighera, è un viaggio introspettivo, intenso ed evocativo, capace di intrecciare paesaggio e dimensione interiore in un dialogo profondo tra luce, materia ed emozione" - svela Chiara Mazzocchi - "Mette in dialogo paesaggio e animo umano, luce naturale e materia, in una relazione viva con il territorio di Bordighera, dove corpo ed elementi naturali si riconoscono come parti di un'unica trama. La ricerca si configura come un'indagine sulla connessione profonda che attraversa ogni elemento: un campo unificato di energia e significato, in cui interno ed esterno, visibile e invisibile, materia e luce entrano in relazione continua. Tutto fluisce, si trasforma, abbraccia il divenire".

"Per rendere ancora più speciale questo momento, verranno donati piccoli mazzetti di mimosa realizzati da Caterina Dimasi, candidata nella lista: un gesto semplice ma ricco di significato, simbolo di crescita, forza e partecipazione" - dicono gli organizzatori - "Germogliamo insieme con Bordighera!".

Dopo la mostra pittorica dedicata al 'Beodo', un itinerario di tredici dipinti realizzati da Marco Farotto, il point di Bordighera Viva - Carlo Vigna Sindaco ospita un nuovo artista. "Bordighera Viva – candidato Sindaco Carlo La Vigna non sarà soltanto una sede operativa ma un vero e proprio spazio culturale vivo e partecipato: un luogo dinamico che ospiterà mostre con cadenza bisettimanale, dedicate ad artisti profondamente legati al territorio di Bordighera" - mettono in risalto gli organizzatori - "Crediamo in un gruppo composto da persone che, accanto all’impegno civico e politico, mettono a disposizione sensibilità, competenze e radici autentiche nella nostra città. Per noi la cultura non è un elemento accessorio ma parte integrante di una visione amministrativa che valorizza identità, talento e comunità”.