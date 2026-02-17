Un luogo di incontro, ascolto e partecipazione: Bordighera Viva inaugura il point elettorale

Uno spazio pensato come luogo di incontro, ascolto e partecipazione. Bordighera Viva, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna sabato 21 alle 10.30 inaugurerà il point elettorale in via Vittorio Emanuele 269.

Un'occasione, dunque, per incontrare e conoscere le persone che hanno deciso di candidarsi al fianco di La Vigna in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme: Daniele Guerrini, Stefano Sapino, Chiara Mazzocchi, Axel Vignotto, Tiziana Condoluci, Caterina Dimasi, Marco Farotto, Matteo Biancheri e Bruno Sabatino. "Il point non sarà soltanto una sede operativa e di ascolto della lista civica ma anche uno spazio culturale dinamico e aperto alla città. Al suo interno saranno organizzate esposizioni d’arte bisettimanali dedicate agli artisti bordigotti Marco Farotto, Chiara Mazzocchi, Cesare Fenech, Marcello Cammi (Cammi), Theo Chanel e Gianantonio Porcheddu" - svela il candidato sindaco Carlo La Vigna -"Il progetto espositivo si inserisce nel solco della tradizione artistica di Bordighera, città storicamente attenta al dialogo tra arte e territorio. Figure come Porcheddu e Cammi rappresentano la memoria culturale locale; Farotto e Fenech ne incarnano la continuità attraverso una ricerca profondamente radicata nel paesaggio e nella comunità. Mazzocchi introduce una sensibilità contemporanea, capace di proiettare il territorio in una dimensione più ampia e attuale".

Il point elettorale sarà anche uno spazio culturale aperto alla città. "Ad aprire il calendario espositivo sarà il maestro Marco Farotto, seguito dall’artista Chiara Mazzocchi con le sue opere di connessione energetica con il territorio poiché, oltre a essere artisti riconosciuti della città, sono anche componenti della lista Bordighera Viva e da direttori artistici, cureranno direttamente la programmazione culturale, mantenendo un dialogo costante con la comunità" - commenta La Vigna - "I dipinti esposti da Farotto sono un omaggio appassionato al Beodo, angolo dell’anima profondamente caro ai cittadini di Bordighera. In ogni tela le palme tornano come presenze vive, quasi custodi silenziose del paesaggio, mentre i colori, vibranti, intensi e ardenti, sprigionano un’esplosione di luce che avvolge lo sguardo, emoziona e restituisce tutta la poesia di quei luoghi amati. Iniziamo, quindi, mettendo in evidenza lo spirito del nostro gruppo: persone che, accanto all’impegno civico, portano competenze, sensibilità e percorsi professionali profondamente radicati nel territorio".

"L’inaugurazione sarà un momento aperto a tutti: un’occasione per visitare il nuovo spazio, conoscere i candidati e condividere idee per la Bordighera dei prossimi anni" - dice Bordighera Viva che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare con la convinzione che "la città cresca quando politica e cultura camminano insieme".