ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 20 aprile 2026, 11:11

Bordighera Viva si presenta: "Basta politica fatta di passerelle, la città ha bisogno di scelte" (Foto)

"Bordighera può tornare a crescere ma serve il coraggio di cambiare davvero", dice il candidato sindaco Carlo La Vigna

Bordighera Viva si presenta alla città. Ieri mattina la lista a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna ha svelato i sedici candidati consiglieri che hanno deciso di mettersi in gioco per cambiare Bordighera.

Al fianco di La Vigna vi è, infatti, una squadra formata da: Linda Baldacchino, 45enne addetta alle vendite in una gioielleria; Luciana Bologna, insegnante 45enne; Mariagrazia Bugnella, farmacista 76enne; Mariarita Calà, 49enne presidente sodalizio; Francesca Castoldi, 23enne insegnante elementare; Giorgio Codarri Maludrottu, 44enne esercente; Caterina Dimasi, 35enne imprenditrice agricola; Monica Ferrari, 61enne commerciante; Ugo Fogliano, avvocato 67enne; Daniele Guerrini, operatore sanitario di 44 anni; Bice Labate, avvocato 49enne; Chiara Mazzocchi, 47enne artista formatrice; Carlo Ormea, musicista di 51 anni; Vincenzo Peloso, 59enne artigiano edile; Pasquale Saccà, imprenditore edile di 43 anni; e Claudia Suava, imprenditrice di 35 anni. "Una squadra compatta che oggi sottoscrive un patto diretto con i cittadini: lavorare, decidere e portare risultati" - dice Carlo La Vigna - "Nessun volto già visto, nessuna logica di continuità con il passato. La squadra è composta da cittadini che Bordighera la vivono: professionisti, lavoratori e giovani. Persone che conoscono i problemi reali e che hanno deciso di metterci la faccia per risolverli".

La lista civica si presenta alla città con un progetto chiaro, concreto e immediatamente verificabile. "Il punto di partenza è uno solo: il programma. Chiaro, trasparente, misurabile. È su questo che chiediamo ai cittadini di scegliere. Non sulle parole, non sulle abitudini, ma sui contenuti" - sottolinea La Vigna - "Il programma elettorale, esposto nel point di via Vittorio Emanuele II n. 269, non è uno slogan ma un impegno pubblico. Bordighera Viva scende in campo e lo fa senza ambiguità".

Bordighera Viva lancia un messaggio chiaro: "Basta politica fatta di passerelle, eventi di facciata e promesse che durano il tempo di una campagna elettorale. Bordighera non ha bisogno di feste, ha bisogno di scelte. Negli ultimi vent’anni la città è rimasta ferma, ostaggio di amministrazioni che si sono alternate senza mai cambiare davvero nulla: stessi protagonisti, stessi errori, stessi risultati insufficienti. Intanto, il patrimonio culturale e paesaggistico, la vera ricchezza di Bordighera, è stato trascurato o sfruttato senza visione. Bordighera Viva rompe questo schema. Nessun compromesso, nessuna sudditanza, nessun ritorno al passato. Solo competenza, responsabilità e una guida amministrativa capace di assumersi decisioni e portarle fino in fondo. Bordighera può tornare a crescere ma serve il coraggio di cambiare davvero e Bordighera Viva è questa scelta".

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Elisa Colli

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