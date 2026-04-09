Elezioni amministrative 2026, Bordighera Viva presenta il programma amministrativo

Bordighera Viva, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna, presenta il proprio programma amministrativo.

"Il programma definisce gli indirizzi del candidato sindaco Carlo La Vigna – lista Bordighera Viva, per il governo della città nel quinquennio di mandato (2026-2031); indirizzi anche di natura strategica e, conseguentemente, con proiezione di medio e lungo periodo coerente con gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale. Un progetto solido, strutturato e orientato al futuro, fondato su un principio essenziale e non negoziabile: la centralità dell’azione del sindaco quale guida autonoma, determinata e libera da qualsiasi influenza esterna" - fa sapere Bordighera Viva - "In un contesto in cui, negli ultimi vent’anni, la città ha assistito a governi spesso caratterizzati da equilibri fragili e privi di una visione condivisa, Bordighera Viva nasce come una scelta chiara e coraggiosa: una lista civica autentica, indipendente dalle logiche di partito e costruita per governare con responsabilità, competenza e visione strategica. Il programma definisce indirizzi amministrativi e strategici di medio e lungo periodo, in coerenza con gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale. L’azione amministrativa sarà improntata a principi cardine: legalità, trasparenza, efficienza, sostenibilità economico-finanziaria e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Ogni intervento sarà valutato in termini di fattibilità tecnica, compatibilità urbanistica, sostenibilità ambientale e copertura finanziaria".

"Elemento distintivo del progetto è il ruolo centrale del sindaco, che assumerà direttamente la guida delle principali leve strategiche: pianificazione, rapporti istituzionali con Regione Liguria, coordinamento delle grandi opere, gestione dei fondi europei, nazionali e regionali e comunicazione istituzionale. Una leadership forte, necessaria per garantire coerenza, rapidità decisionale e concretezza nell’azione amministrativa" - mette in risalto Bordighera Viva - "Il programma si articola su quattro direttrici fondamentali: efficientamento della macchina comunale attraverso innovazione, digitalizzazione e controllo di gestione; riqualificazione dell’esistente con interventi mirati su sicurezza, patrimonio, viabilità e decoro urbano; potenziamento delle opere ordinarie per migliorare qualità della vita, competitività territoriale e attrattività turistica e culturale; pianificazione strategica del futuro con un piano di opere strutturali e di sviluppo guidato direttamente dal Sindaco. Si tratta di una programmazione ambiziosa, che supera la logica della semplice gestione ordinaria per costruire una visione concreta e identitaria della Bordighera dei prossimi anni".

La programmazione si articolerà su quattro livelli. "Punta sulla razionalizzazione ed efficientamento della macchina comunale, attraverso il miglioramento dei processi interni, la digitalizzazione dei servizi, il controllo di gestione e il monitoraggio costante degli obiettivi; sulla riqualificazione dell'esistente e interventi di medio periodo (entro la legislatura), con particolare attenzione alla sicurezza urbana, alla cura del patrimonio pubblico, alla viabilità e al decoro cittadino; sulla pianificazione dei lavori correnti e delle opere strutturali ordinarie, finalizzate ad eliminare le criticità in atto e quelle emergenti e aumentare la competitività territoriale, la qualità della vita e l’attrattività turistica e culturale della città; sulla pianificazione strategica per costruire il futuro: opere e crescita" - svela Bordighera Viva - "Un piano di interventi strategici, a guida diretta del sindaco, finalizzato sia alle opere strutturali sia al ruolo della città nel contesto territoriale; ciò rappresenta il percorso peculiare e caratterizzante della lista Bordighera Viva nella prossima legislatura: una nostra visione del futuro chiara e identitaria".

"Nell’ordine, in maniera analitica, evidenziamo le seguenti risoluzioni: razionalizzazione ed efficientamento della macchina comunale per rafforzare il rapporto tra amministrazione, cittadini e dipendenti comunali, promuovendo trasparenza, ascolto costante e collaborazione; organizzare incontri pubblici periodici tra amministratori e cittadini per condividere priorità, problemi e soluzioni; istituire uno sportello del cittadino come punto unico, semplice e accessibile per informazioni, pratiche e segnalazioni; riorganizzare l’organico comunale, valorizzando le professionalità interne per garantire servizi più rapidi ed efficienti; creare una postazione di lavoro, qualificata e dedicata, incardinata presso la segreteria del sindaco, finalizzata ad individuare bandi regionali, nazionali ed europei, a predisporre le candidature e seguire l’intero iter fino al conseguimento e alla rendicontazione dei fondi, lavorando in coordinamento con tutti gli assessorati; potenziare e valorizzare la Bussola Digitale, come servizio di supporto per aiutare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione (SPID, CIE, pagamenti digitali, accesso ai portali pubblici), riducendo il divario digitale e offrendo assistenza concreta soprattutto a chi è meno abituato agli strumenti tecnologici" - mette in risalto Bordighera Viva - "Sulla riqualificazione dell'esistente e interventi di medio periodo (entro la legislatura) particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza urbana che costituisce un valore primario per la qualità della vita dei cittadini, per la tutela del tessuto economico e per la valorizzazione dell’identità turistica della città. Il 'controllo del territorio' ne costituisce il presupposto essenziale e sarà conseguito attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane e il potenziamento tecnologico: rafforzamento della presenza serale e stagionale; pattugliamenti nelle aree sensibili e, all’occorrenza, in sinergia con le altre forze dell’ordine previo coordinamento della Prefettura; contrasto al commercio abusivo e alla contraffazione; monitoraggio della movida e prevenzione del disturbo alla quiete pubblica; potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza urbana; implementazione sistemi lettura targhe agli accessi cittadini. Parallelamente partirà un piano di recupero delle opere ordinarie trascurate, tante piccole criticità che, sommate, raccontano una città che negli anni ha smesso di funzionare come dovrebbe. Quindi, manutenzione costante dell’arredo urbano, marciapiedi sicuri, strade in ordine, illuminazione e videosorveglianza implementate e rese perfettamente efficienti".

"Governare una città richiede chiarezza, determinazione e autonomia. Solo una guida forte, supportata da una squadra coesa e competente, può trasformare una visione in risultati concreti" - dichiara il candidato sindaco Carlo La Vigna - "Bordighera Viva si propone così come un progetto amministrativo credibile e innovativo, capace di restituire alla città una direzione chiara e un futuro all’altezza delle sue potenzialità".