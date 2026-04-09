Taggia, cinque interrogazioni accendono il Consiglio comunale: dal biodigestore ai premi non pagati, la minoranza incalza la giunta

Un Consiglio comunale che si preannuncia tutt’altro che ordinario. Lunedì 13 aprile, alle 19.30, l’aula sarà chiamata ad affrontare una serie di interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza “Progettiamo il Futuro”, che toccano alcuni dei punti più delicati dell’azione amministrativa degli ultimi mesi: dalla gestione dei fondi pubblici alle politiche del personale, fino ai grandi interventi sul territorio.

Un pacchetto articolato, che costruisce un vero e proprio fronte politico su cinque temi chiave, destinati ad aprire il confronto con la maggioranza. L’ordine del giorno – ancora in fase di definizione ma sostanzialmente delineato – conferma la centralità delle interrogazioni, collocate prima dei punti legati a urbanistica e patrimonio.

Sport e investimenti: il nodo delle opportunità. Il primo affondo riguarda il bando “Sport Missione Comune 2026”, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. La minoranza chiede chiarimenti puntuali: se l’amministrazione sia a conoscenza del bando e “se abbia effettuato una valutazione tecnico-finanziaria circa la partecipazione”, ma anche “quali interventi sugli impianti sportivi comunali si intendano candidare” e se esista “una ricognizione aggiornata dello stato di tutti gli impianti sportivi comunali”.

Al centro anche la programmazione: viene chiesto “se esista un piano organico di investimenti sull’impiantistica sportiva” e quali siano le tempistiche per l’eventuale partecipazione.

Cultura e risorse: il caso del fondo editoria libraria. Il secondo tema riguarda il Fondo editoria libraria, destinato a sostenere biblioteche e filiera del libro.

Secondo l’interrogazione, le risorse assegnate al Comune risulterebbero non utilizzate, con il rischio di perdita del contributo. Per questo la minoranza chiede di chiarire “le ragioni della mancata utilizzazione delle risorse”, ma anche “quali uffici e responsabili fossero incaricati della gestione del procedimento”.

Tra i punti più rilevanti, anche la richiesta di sapere “se il contributo sia definitivamente revocato o se esistano margini per il recupero delle somme” e “quali misure saranno adottate per evitare il ripetersi di simili situazioni”.

Premi ai dipendenti: il nodo interno all’ente. Ancora più delicata è la questione della mancata corresponsione dei premi incentivanti al personale comunale dal 2023. L’interrogazione chiede innanzitutto “per quale motivo, a distanza di oltre due anni, i premi incentivanti non siano stati ancora corrisposti al personale dipendente”, e se “le somme siano state effettivamente stanziate nei bilanci”.

Viene inoltre sollevato il tema di una possibile disparità, chiedendo “se corrisponda al vero che i capi settore abbiano invece già percepito tali premi” e, in caso affermativo, su quali basi.

Infine, la minoranza sollecita risposte operative: “quali azioni concrete e immediate l’amministrazione intenda adottare per sanare la situazione” e “entro quale termine si intenda procedere al pagamento”.

Ex caserme Revelli: ambiente e ripiantumazione. Il quarto punto riguarda l’abbattimento di 32 alberi nell’area delle ex caserme Revelli. L’attenzione si concentra sulle garanzie per la ripiantumazione. In particolare si chiede “quale sia lo stato dei fondi comunali stanziati a bilancio”, se siano previsti finanziamenti esterni e “quali siano le tempistiche previste per la ripiantumazione”.

Tra i quesiti anche il numero e le specie degli alberi da reintrodurre e “quali azioni intenda adottare l’amministrazione per garantire che la ripiantumazione avvenga nei tempi previsti e con piena copertura finanziaria”.

Biodigestore, il nodo più politico. Il tema più sensibile resta quello del biodigestore. L’interrogazione prende le mosse dal ritiro della richiesta di ingresso di un nuovo socio finanziatore nella società Waste Recycling Imperia e chiede se l’amministrazione fosse a conoscenza delle criticità emerse.

Tra i punti principali: “quali informazioni siano state fornite dalla Provincia al Comune”, “se il cronoprogramma dei lavori risulti confermato o modificato” e “quali siano le possibili conseguenze per il territorio comunale in caso di rallentamento o blocco del progetto”.

Particolare attenzione anche alle ricadute locali, con la richiesta di sapere “se siano comunque garantite le compensazioni economiche e ambientali previste per il Comune”.

Un banco di prova politico. Nel complesso, le interrogazioni delineano un quadro preciso: la minoranza punta a mettere sotto osservazione la capacità amministrativa della giunta su più livelli, dalla programmazione strategica alla gestione operativa.

Il Consiglio del 13 aprile non si preannuncia come un passaggio formale, ma come un banco di prova politico, destinato a misurare la capacità dell’amministrazione di rispondere su temi centrali per il territorio.

Con sullo sfondo due partite decisive: quella delle risorse, tra fondi da cogliere e altri da non perdere, e quella delle grandi opere, con il biodigestore al centro del dibattito pubblico.