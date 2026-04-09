Il futuro del turismo si decide a Nizza: CNA Imperia in prima linea sull’asse Italia-Francia

Nizza si conferma crocevia strategico per il futuro delle relazioni economiche e turistiche tra Italia e Francia. Nella prestigiosa cornice dell’Hotel Negresco, simbolo dell’eccellenza della Costa Azzurra, si è svolto il forum franco-italiano “Visitez l’Italie”, promosso dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza: un appuntamento di altissimo livello che ha riunito istituzioni, imprese, buyer e operatori economici dei due Paesi. Un evento che non è stato solo vetrina, ma luogo concreto di costruzione di strategie condivise, in un momento storico in cui gli equilibri internazionali stanno ridefinendo anche il modo di fare turismo.

Una nuova stagione per il turismo: la centralità della prossimità

In uno scenario globale segnato da tensioni e incertezze, emerge con forza un nuovo paradigma: il turismo di prossimità diventa leva strategica di sviluppo

Per la Liguria e in particolare per la provincia di Imperia, il mercato francese rappresenta già oggi il primo bacino di riferimento e si conferma destinato a crescere ulteriormente.

Eventi come “Visitez l’Italie” nascono proprio con questo obiettivo:

• rafforzare la presenza italiana in Francia

• intercettare una domanda turistica sempre più orientata a esperienze autentiche

• valorizzare destinazioni meno conosciute ma ad alto potenziale

La guida “Visitez l’Italie”, presentata in questo contesto, rappresenta uno strumento concreto di promozione: un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia autentica, pensato per il pubblico francese e distribuito capillarmente sul territorio della Costa Azzurra.

Il ruolo delle istituzioni: sviluppo economico e cooperazione europea

Tra i protagonisti istituzionali, significativa la presenza della Regione Liguria con l’Assessore Alessio Piana, titolare delle deleghe allo sviluppo economico, industria e commercio, artigianato, porti, logistica e blue economy, ricerca e innovazione, cooperazione territoriale europea. Nel suo intervento, Piana ha ribadito il valore strategico della cooperazione transfrontaliera, sottolineando come strumenti come i programmi Interreg Alcotra e Marittimo stiano contribuendo a costruire un’economia sempre più integrata tra Liguria e Costa Azzurra, con un ruolo centrale per le imprese artigiane e il turismo esperienziale.

Nel corso dell’assemblea annuale della Camera di Commercio Italiana a Nizza è stata inoltre confermata la governance, a testimonianza della solidità del percorso intrapreso:

• Patrizia Dalmasso (CNA Cuneo) riconfermata alla presidenza della Camera

• Angelo Matellini (CNA La Spezia) confermato nel Consiglio di Amministrazione

CNA Imperia: presenza forte, visione internazionale

In questo scenario, CNA Imperia si conferma protagonista attiva e concreta. Un momento di particolare rilievo è stato l’ingresso di Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia, che entra ufficialmente nel Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italiana a Nizza: un passaggio strategico che rafforza il ruolo dell’associazione nel dialogo economico internazionale. Accanto a questo, la presenza di CNA si è espressa anche attraverso figure di livello nazionale:

• Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio, impegnato in un confronto operativo sulla formazione nei mestieri turistici

• Antonio Franceschini, responsabile nazionale Promozione e Mercato Internazionale, a testimonianza dell’attenzione crescente verso l’internazionalizzazione delle PMI.

Le imprese: il vero motore della presenza CNA

Ma il cuore pulsante dell’azione CNA restano le imprese. A Nizza, CNA Imperia ha portato alcune delle sue eccellenze:

• Daphné, con le sue creazioni di moda e profumi dedicati alla Costa Azzurra

• Mimmo Romeo, con le pipe artigianali conosciute in tutto il mondo

• Igor Grigoletto, con una proposta artistica in vetro tra design e sperimentazione

• Laboratorio Lunamante, espressione di gioielleria artigianale di alta qualità e design.

Le loro opere, distribuite negli spazi del Negresco, hanno catturato l’attenzione di operatori, buyer e stampa internazionale, trasformando la presenza in opportunità reale di relazione, visibilità e sviluppo.

Un’organizzazione d’eccellenza

Un sentito ringraziamento, accompagnato da unanimi apprezzamenti e parole di elogio, è stato rivolto ad Agostino Pesce, Direttore della Camera di Commercio Italiana a Nizza, per l’impeccabile organizzazione dell’evento, capace di coniugare qualità, contenuti e concrete opportunità di networking in un contesto internazionale di altissimo livello.

Una visione chiara: rete, identità e mercati vicini

L’esperienza di Nizza conferma una direzione precisa: costruire relazioni stabili nei mercati di prossimità è oggi una scelta strategica, non più solo un’opportunità

In un territorio transfrontaliero come quello tra Liguria, Piemonte e Sud della Francia, le connessioni economiche, culturali e sociali rappresentano una leva fondamentale per:

• sostenere la crescita delle imprese

• rafforzare l’identità territoriale

• sviluppare un turismo più sostenibile, esperienziale e integrato

CNA Imperia guarda avanti

CNA Imperia continua su questa strada, con una visione chiara: fare rete, valorizzare le imprese e trasformare le opportunità in progetti concreti.

Perché il futuro del turismo – e dell’economia locale – passa sempre più da qui: dalla capacità di costruire ponti solidi tra territori vicini e trasformarli in sviluppo reale.