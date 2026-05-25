Giovani Democratici Liguria, Eleonora Lintas nuova segretaria regionale. L’imperiese Alberto Giorgini eletto presidente all’unanimità

Nella giornata di ieri si è celebrato il VI Congresso regionale dei Giovani Democratici della Liguria. L’assemblea regionale ha eletto la genovese Eleonora Lintas, classe 2006, Segretaria regionale della giovanile del Partito Democratico ligure.

L’imperiese Alberto Giorgini è stato invece eletto all’unanimità Presidente dei GD Liguria.

“La mia elezione - afferma Giorgini - rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nel settembre del 2014. Credo che i Giovani democratici vadano rilanciati nei luoghi periferici, nelle scuole, in tutti quelle situazioni dove il disagio giovanile è forte e manca una risposta da parte di istituzioni spesso sorde ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze che vogliono continuare a vivere nella nostra regione e spesso sono costretti a scappare per mancanza di opportunità”.

Alla Segretaria Lintas e al Presidente Giorgini arrivano le congratulazioni dei Giovani Democratici della Provincia di Imperia: “La Segretaria Lintas potrà contare sul sostegno dei GD della Federazione provinciale di Imperia per rimettere in moto la giovanile regionale. Siamo fiduciosi che saprà essere all’altezza di questa sfida. Le nostre più sentite congratulazioni vanno poi al nostro Alberto Giorgini, neoeletto Presidente dei GD Liguria, che saprà mettere al servizio della nostra regione la sua esperienza e la sua passione politica, contribuendo al rilancio di una comunità che deve tornare a essere, a livello regionale, uno strumento di rappresentanza per un’intera generazione”.