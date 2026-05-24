Elezioni Comunali 2026, in provincia di Imperia affluenza alle 23 al 40,50%: dato in lieve calo rispetto al 2021

Si è chiusa alle 23 la prima giornata di voto per le elezioni comunali nei cinque comuni della provincia di Imperia chiamati al rinnovo dell’amministrazione comunale. L’affluenza complessiva registrata alle ore 23 è stata del 40,50%, un dato leggermente inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora si era recato alle urne il 41,04% degli aventi diritto.

Nel corso della giornata l’affluenza era stata del 15,65% alle ore 12 e del 32,19% alle ore 19, confermando un andamento graduale della partecipazione al voto fino alla chiusura serale dei seggi. Ecco nel dettaglio i dati dei singoli comuni della provincia di Imperia:

Aquila d’Arroscia: 53,80% alle 23 (precedente 61,40%)

53,80% alle 23 (precedente 61,40%) Bordighera: 37,22% (precedente 37,88%)

37,22% (precedente 37,88%) Pietrabruna: 59,63% (precedente 64,04%)

(precedente 64,04%) Rocchetta Nervina: 60,55% (precedente 51,05%)

(precedente 51,05%) Santo Stefano al Mare: 50,62% (precedente 49,51%)

Tra i cinque comuni spicca il dato di Rocchetta Nervina, che supera il 60% e migliora sensibilmente rispetto alla precedente consultazione. Bene anche Pietrabruna e Santo Stefano al Mare, entrambi sopra la soglia del 50%. Più contenuta invece la partecipazione a Bordighera, il comune più popoloso tra quelli al voto.

Le operazioni elettorali riprenderanno domani mattina: le urne saranno aperte dalle 7 alle 15, orario dopo il quale inizierà immediatamente lo scrutinio delle schede.