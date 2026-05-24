Affluenza amministrative nell’Imperiese, dati in lieve crescita: bene Pietrabruna e Rocchetta Nervina

Nei cinque comuni della provincia di Imperia coinvolti nelle elezioni amministrative, i dati dell’affluenza mostrano una partecipazione generalmente in aumento rispetto alla precedente consultazione. Nel dato complessivo dei cinque comuni si è registrata con un’affluenza del 15,65%, superiore al 14,45% della precedente tornata elettorale.
Ad Aquila d'Arroscia, nell'unico seggio presente, l’affluenza si attesta al 20,47%, in crescita rispetto al precedente 18,13%. Situazione positiva anche a Bordighera: nelle 10 sezioni l’affluenza raggiunge il 14,31%, leggermente superiore al 13,47% registrato nelle ultime amministrative. Spicca il dato di Pietrabruna, che passa dal 23,60% al 26,69%, confermando una partecipazione particolarmente alta per il piccolo centro dell’entroterra. In crescita anche Rocchetta Nervina, dove l’affluenza sale al 28,90% contro il precedente 21,52%, segnando uno degli incrementi più consistenti della giornata. A Santo Stefano al Mare, infine, il dato si attesta al 19,23%, in aumento rispetto al 15,77% della passata consultazione.
Nel complesso, dunque, il primo dato sull’affluenza evidenzia una partecipazione in crescita in tutti i comuni coinvolti, segnale di un interesse significativo da parte degli elettori verso il rinnovo delle amministrazioni locali.