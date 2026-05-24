Affluenza in provincia di Imperia, alle 19 vota il 32,19%: dato in calo rispetto alla precedente tornata

Affluenza in crescita nel corso della giornata in provincia di Imperia, ma il confronto con la precedente tornata elettorale resta negativo. Alle 19 ha votato il 32,19% degli aventi diritto nelle 15 sezioni su 15, contro il 34,55% registrato alla stessa ora nelle ultime elezioni.
Il dato provinciale migliora sensibilmente rispetto alla rilevazione delle 12, quando l’affluenza si era fermata al 15,65%, ma il raffronto storico evidenzia comunque una partecipazione più bassa. Tra i Comuni monitorati spicca Rocchetta Nervina, che con il 46,79% supera nettamente il dato della precedente consultazione fermo al 40,93%. Cresce anche Santo Stefano al Mare, dove il dato delle 19 raggiunge il 39,42%, leggermente sopra il precedente 38,79%.
Situazione diversa negli altri centri. Pietrabruna si attesta al 46,58%, ma resta sotto il 52,53% registrato nella passata elezione. In calo anche Aquila d’Arroscia, che passa dal precedente 53,80% all’attuale 45,03%.
Più marcata la flessione a Bordighera, dove alle 19 l’affluenza si ferma al 29,76%, contro il 32,52% della precedente tornata. Un dato che contribuisce a mantenere la media provinciale al di sotto del raffronto storico.