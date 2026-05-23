“Installare un semaforo pedonale a chiamata in via Roma – piazza Bosio Adorni”: SìAmo Camporosso presenta una mozione

“Valutare l’installazione di un impianto semaforico pedonale a chiamata presso via Roma, all’intersezione con piazza Bosio Adorni”. E’ la proposta del gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso”, composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina.

La minoranza ha, infatti, presentato una mozione per chiedere all’Amministrazione comunale di installare un semaforo pedonale a chiamata per “migliorare la sicurezza stradale in un’area caratterizzata da un importante passaggio pedonale e dalla presenza di due parcheggi, ecoisole per la raccolta dei rifiuti, punto acqua e servizi utilizzati quotidianamente dai cittadini”.

“Si tratta di una proposta che era già inserita nel nostro programma elettorale – spiegano i consiglieri comunali di minoranza – e che oggi riportiamo concretamente all’attenzione dell’Amministrazione comunale perché riteniamo possa rappresentare un intervento utile per la sicurezza e la vivibilità della zona”.

Secondo il gruppo consiliare, la soluzione del semaforo pedonale a chiamata merita una valutazione tecnica approfondita anche alla luce delle caratteristiche dell’area. “A Camporosso sono già presenti numerosi attraversamenti pedonali rialzati” – evidenziano - “In questo contesto riteniamo corretto valutare anche una soluzione differente, capace di garantire maggiore sicurezza agli attraversamenti in un punto interessato da continui spostamenti pedonali”.

La mozione impegna così il Sindaco e la Giunta a procedere con una valutazione tecnica e viabilistica finalizzata a verificare la fattibilità dell’intervento presso via Roma –piazza Bosio Adorni. “Crediamo che la sicurezza stradale debba rimanere una priorità – concludono i consiglieri – soprattutto nei punti del territorio maggiormente frequentati da cittadini, famiglie, persone anziane e utenti dei servizi presenti nell’area”.

Una proposta che riprende, quindi, uno degli impegni contenuti nel programma elettorale del gruppo “SìAmo Camporosso”, trasformandolo in una specifica iniziativa consiliare rivolta “al miglioramento della sicurezza urbana e della qualità degli spazi pubblici”.