Badalucco approva la rigenerazione urbana da Carcagnolo alla Rocca: via libera definitivo in Consiglio

Consiglio comunale, giovedì scorso a Badalucco in seduta straordinaria sotto la presidenza di Enrico Carassale. Presenti otto consiglieri su undici. L’apertura della seduta è stata dedicata a un momento istituzionale: il sindaco Matteo Orengo ha infatti presentato ufficialmente il nuovo segretario comunale supplente, il dottor Achille Maccapani, subentrato dal primo maggio scorso alla dottoressa Armanda D’Avanzo.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento pubblico alla D’Avanzo per il lavoro svolto negli ultimi anni a favore dell’amministrazione e della comunità locale, formulando allo stesso tempo gli auguri di buon lavoro al nuovo segretario. Entrando nel vivo dell’ordine del giorno, il Consiglio ha affrontato il tema più rilevante della serata: l’approvazione definitiva della variante urbanistica relativa all’“Ambito lineare di rigenerazione urbana da località Carcagnolo a località Rocca”. Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dal Comune nell’ambito della legge regionale sulla rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo. Durante la discussione è stato ripercorso l’iter amministrativo iniziato nel 2019 con il bando regionale che prevedeva contributi per la progettazione degli ambiti urbani degradati o bisognosi di riqualificazione.

L’amministrazione comunale aveva ottenuto un finanziamento regionale pari a 14.640 euro, destinato agli studi tecnici e alla predisposizione della documentazione necessaria. Gli elaborati, curati dagli architetti Cristina Roggeri e Mirko Lanteri, hanno successivamente ottenuto il parere di idoneità del Comitato tecnico scientifico e l’esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica. Nel corso della seduta è stato ricordato anche il recente decreto regionale con cui la Regione Liguria aveva formulato alcune osservazioni tecniche sulla variante. Osservazioni che sono state recepite dai progettisti negli elaborati aggiornati trasmessi al Comune nei giorni scorsi.

Il Consiglio comunale ha quindi approvato all’unanimità la variante al PUC vigente, dando il via libera definitivo all’individuazione dell’ambito di rigenerazione urbana. Il provvedimento prevede ora la trasmissione degli atti alla Regione Liguria e il deposito pubblico della documentazione per trenta giorni, periodo durante il quale potranno essere presentate eventuali osservazioni. Nel finale della seduta il sindaco Orengo ha inoltre informato il Consiglio su due recenti deliberazioni della Giunta comunale approvate il 20 maggio: una relativa alla variazione delle dotazioni di cassa ai fini del decreto legislativo 118/2011 e una riguardante un prelevamento dal fondo di riserva. Comunicazioni previste dalla normativa contabile vigente e recepite formalmente dall’assemblea senza discussione.