Salute mentale, il PD di Ventimiglia porta il tema in Consiglio: mozione per giovani e prevenzione

l Partito Democratico di Ventimiglia ha depositato in Consiglio comunale una mozione dedicata al tema della salute mentale, con l’obiettivo di accendere l’attenzione su una problematica sempre più diffusa, soprattutto tra le giovani generazioni. L’iniziativa è stata presentata con il supporto dei consiglieri Vera Nesci e Alessandro Leuzzi e mira a sollecitare un maggiore impegno da parte dell’amministrazione comunale sul fronte della prevenzione, dell’informazione e del coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

«Siamo consapevoli – dichiara Antonio Stivala, segretario del Circolo PD di Ventimiglia – che la salute mentale non sia una materia sulla quale il Comune abbia ampi margini di manovra diretta. Tuttavia, si tratta di un’esigenza reale, avvertita da tante ragazze e tanti ragazzi, e per questo riteniamo che anche il Comune debba fare la propria parte, favorendo prevenzione, informazione e coordinamento».

Nel dettaglio, la mozione chiede un maggiore coinvolgimento delle famiglie, affinché possano acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della salute mentale, oltre al rafforzamento della collaborazione con l’ASL per sviluppare nuovi progetti sul territorio. Tra i punti centrali figurano anche la promozione di una campagna di informazione e sensibilizzazione e la creazione di una rete tra istituzioni, servizi e realtà del territorio, con l’obiettivo di favorire il dialogo e rendere gli interventi più efficaci.

«La salute mentale – conclude Stivala – non è un tema secondario né un lusso: è un diritto fondamentale che deve essere tutelato anche a livello locale».