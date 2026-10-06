Nevralgia del trigemino, il 7 ottobre la facciata del Casinò di Sanremo si illuminerà di colore teal per sensibilizzare l'opinione pubblica

Il Casinò di Sanremo parteciperà alla giornata di sensibilizzazione sulla nevralgia del trigemino illuminando la propria facciata di colore teal a partire dalle ore 19:30 di mercoledì 7 ottobre.

L'evento simbolico si inserisce nell'ambito dell'Ordine del Giorno approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nei mesi scorsi, firmato e presentato dalla consigliera comunali di Forza Italia Patrizia Badino.

La patologia, nota per l'elevata intensità del dolore neuropatico che provoca nei soggetti colpiti, presenta risvolti fortemente invalidanti nella vita quotidiana dei pazienti e delle relative famiglie. L'accensione delle luci vuole essere un segnale di vicinanza delle istituzioni e della cittadinanza, volto a diffondere la conoscenza della malattia e a promuovere il sostegno alla ricerca scientifica.

Sull'iniziativa è intervenuta la segreteria cittadina di Forza Italia della Sezione di Sanremo, sottolineando il valore sociale del gesto simbolico e la necessità di un impegno corale:

"Si tratta di una patologia gravemente invalidante che colpisce migliaia di persone e che viene spesso definita “la malattia del suicidio” a causa dell’intensità del dolore e del profondo impatto che esercita sulla qualità della vita di chi ne è affetto. L’illuminazione del Casinò non può certamente curare la malattia, ma può contribuire a renderla maggiormente conosciuta. Sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenere i pazienti e le loro famiglie, promuovere una più ampia attenzione delle istituzioni e favorire la ricerca scientifica sono obiettivi che meritano il coinvolgimento dell’intera comunità. Per questo motivo, il prossimo 7 ottobre alle 19.30, quando il Casinò di Sanremo si illuminerà di colore teal, saremo chiamati a testimoniare concretamente la nostra vicinanza a chi affronta ogni giorno questa difficile condizione. Invitiamo pertanto tutti coloro che desiderano partecipare a essere presenti a questo momento di condivisione e sensibilizzazione. Un gesto simbolico, ma dal forte valore umano e sociale, per ricordare che informazione, consapevolezza e sostegno ai pazienti rappresentano una responsabilità comune e un patrimonio di civiltà dell'intera comunità".