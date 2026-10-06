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Politica | 06 ottobre 2026, 13:21

Sanremo, natalizie e Festival: scelte le mete della campagna promozionale. Approvata esenzione della tassa di soggiorno per maestranze Rai e discografici

Il tavolo del turismo convocato dall'assessore Sindoni punta su Francia, Nord Italia, Svizzera e Germania per la campagna natalizia. Previsti anche 11 mila euro aggiuntivi per il Premio Tenco

Sanremo, natalizie e Festival: scelte le mete della campagna promozionale. Approvata esenzione della tassa di soggiorno per maestranze Rai e discografici

Prende il via la fase organizzativa per la promozione delle natalizie a Sanremo: l'assessore Alessandro Sindoni ha infatti convocato il tavolo del turismo, così da individuare le mete su cui focalizzare maggiormente l'azione. "La scelta è stata quella di partire un po' prima rispetto al passato  - spiega Sindoni - e abbiamo deciso di incentrarci su Nord Italia, Francia, Svizzera e Germania; rispetto allo scorso anno, è previsto un rafforzamento delle attività promozionali sul mercato francese".

Tra gli altri temi affrontati anche alcune misure legate agli eventi e, in particolare, al Festival di Sanremo. È stata infatti approvata la proposta avanzata dall'assessore Sindoni per introdurre l'esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per alcune categorie di lavoratori coinvolti nella manifestazione, tra cui maestranze Rai e discografici.

La misura è ora nella fase di definizione tecnica: "È stata approvata la proposta – ha spiegato Sindoni al termine della riunione – e adesso inizieremo a costruire l'autocertificazione che dovranno compilare i discografici". Il documento dovrà quindi essere sottoscritto dagli interessati per poter usufruire dell'esenzione. Un tema sicuramente importante, che anticipa le riunioni previste nelle prossime settimane tra l'amministrazione e la Rai.

Sul fronte degli eventi, sono stati inoltre previsti 11 mila euro di fondi aggiuntivi per il Premio Tenco, mentre altri 10 mila euro saranno destinati all'Istituto per il diritto umanitario.

Elia Folco

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