Sanremo, natalizie e Festival: scelte le mete della campagna promozionale. Approvata esenzione della tassa di soggiorno per maestranze Rai e discografici

Prende il via la fase organizzativa per la promozione delle natalizie a Sanremo: l'assessore Alessandro Sindoni ha infatti convocato il tavolo del turismo, così da individuare le mete su cui focalizzare maggiormente l'azione. "La scelta è stata quella di partire un po' prima rispetto al passato - spiega Sindoni - e abbiamo deciso di incentrarci su Nord Italia, Francia, Svizzera e Germania; rispetto allo scorso anno, è previsto un rafforzamento delle attività promozionali sul mercato francese".

Tra gli altri temi affrontati anche alcune misure legate agli eventi e, in particolare, al Festival di Sanremo. È stata infatti approvata la proposta avanzata dall'assessore Sindoni per introdurre l'esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per alcune categorie di lavoratori coinvolti nella manifestazione, tra cui maestranze Rai e discografici.

La misura è ora nella fase di definizione tecnica: "È stata approvata la proposta – ha spiegato Sindoni al termine della riunione – e adesso inizieremo a costruire l'autocertificazione che dovranno compilare i discografici". Il documento dovrà quindi essere sottoscritto dagli interessati per poter usufruire dell'esenzione. Un tema sicuramente importante, che anticipa le riunioni previste nelle prossime settimane tra l'amministrazione e la Rai.

Sul fronte degli eventi, sono stati inoltre previsti 11 mila euro di fondi aggiuntivi per il Premio Tenco, mentre altri 10 mila euro saranno destinati all'Istituto per il diritto umanitario.