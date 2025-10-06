Sanremo, il comandante Asconio: “Collaborazione e senso civico dai comitati, insieme si può migliorare la città”

La parola chiave è collaborazione. In una città che da tempo vive il dibattito sul degrado urbano e sulla convivenza nei quartieri storici, il comandante della polizia locale di Sanremo, Fulvio Asconio, rilancia un messaggio chiaro: il lavoro delle istituzioni può trovare nuova forza soltanto se sostenuto dalla partecipazione dei cittadini.

“Collaborazione e sinergia con i comitati del territorio, come quello di via Palma nella Pigna o altri del centro storico – ha dichiarato Asconio –. La Polizia Locale ha dato la massima disponibilità e i comitati hanno dimostrato un senso civico importante, che non è scontato né facile. Cercare soluzioni condivise nell’attuale quadro normativo non significa risolvere tutto, ma rappresenta un passo avanti. Proprio per questo, se c’è collaborazione con i comitati, che hanno come obiettivo quello di migliorare la situazione, possiamo ottenere risultati concreti”.

Un centro storico fragile ma vivo. La Pigna, cuore antico della città, è da anni al centro delle attenzioni: splendida dal punto di vista storico e architettonico, è anche un’area fragile, segnata da problemi di sovraffollamento abitativo, occupazioni irregolari e abbandono di rifiuti. Nonostante gli interventi messi in campo dal Comune e le recenti ordinanze di chiusura di immobili insicuri, la percezione diffusa resta quella di una zona in sofferenza. In questo contesto, i comitati di residenti sono diventati interlocutori preziosi: gruppi nati spontaneamente che, con segnalazioni, iniziative di pulizia e richieste puntuali alle istituzioni, cercano di ridare dignità e sicurezza ai vicoli della città vecchia.

La sfida delle regole e delle risorse. Come ha sottolineato lo stesso Asconio, tuttavia, non sempre gli strumenti normativi a disposizione sono sufficienti per affrontare le criticità. La polizia locale si trova spesso a intervenire su questioni complesse: dal controllo degli alloggi sovraffollati alla verifica delle residenze, dal rispetto delle norme igienico-sanitarie alla lotta al degrado. Problemi che richiedono tempo, risorse e una filiera istituzionale coesa, con il coinvolgimento di Asl, Guardia di Finanza e uffici comunali. È in questo quadro che la collaborazione dei comitati assume un ruolo centrale: il senso civico diffuso diventa la prima barriera contro l’illegalità e il degrado.

Un modello da consolidare. L’esperienza di via Palma e di altri comitati dimostra che la partecipazione dei cittadini può essere determinante. Non solo come pressione sulle istituzioni, ma come proposta di soluzioni concrete, costruite con pazienza e spirito di comunità. Sanremo, città nota in tutto il mondo per il Festival e la sua immagine turistica, non può permettersi che il proprio centro storico resti una ferita aperta. La sfida per i prossimi anni sarà quella di trasformare la collaborazione tra polizia locale, amministrazione e comitati in un modello stabile di governance urbana, capace di unire controllo, prevenzione e rilancio sociale.

In questo percorso, le parole del comandante Asconio suonano come un monito e un incoraggiamento: “Se c’è collaborazione con i comitati, l’obiettivo di migliorare la situazione diventa possibile”.