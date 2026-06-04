martedì 09 giugno
Fuochi artificiali alle 3 di notte e musica fino all’alba, a Sanremo esplode il dibattito sulla movida dell’estate 2026
Fuochi artificiali alle 3 di notte e musica fino all’alba, a Sanremo esplode il dibattito sulla movida dell’estate 2026
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Cronaca | 04 giugno 2026, 12:51

Inseguimento per le vie di Imperia, fermato un sospetto dopo la fuga: caccia a tre fuggitivi in tutta la provincia

Tutti i particolari su www.lavocedimperia.it

Inseguimento per le vie di Imperia, fermato un sospetto dopo la fuga: caccia a tre fuggitivi in tutta la provincia

Mattinata movimentata a Imperia, dove un inseguimento tra diverse pattuglie dei carabinieri e una Jeep nera sospetta si è concluso con il fermo di uno dei quattro occupanti e l'avvio di una vasta operazione di ricerca degli altri tre uomini riusciti a fuggire.

L'inseguimento ha attraversato diverse strade cittadine, con l'ultima fase lungo Argine Destro e via Sant'Agata, fino all'incrocio con via Ivanoe Amoretti.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare uno dei fuggitivi, mentre per gli altri tre proseguono le ricerche con controlli e perlustrazioni in diverse zone della città. La Jeep è stata sottoposta agli accertamenti investigativi. Le operazioni per rintracciare i tre uomini ancora in fuga sono tuttora in corso anche nel resto della provincia. Tutti i particolari su www.lavocedimperia.it.

Diego David

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium