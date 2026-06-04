Inseguimento per le vie di Imperia, fermato un sospetto dopo la fuga: caccia a tre fuggitivi in tutta la provincia

Mattinata movimentata a Imperia, dove un inseguimento tra diverse pattuglie dei carabinieri e una Jeep nera sospetta si è concluso con il fermo di uno dei quattro occupanti e l'avvio di una vasta operazione di ricerca degli altri tre uomini riusciti a fuggire.

L'inseguimento ha attraversato diverse strade cittadine, con l'ultima fase lungo Argine Destro e via Sant'Agata, fino all'incrocio con via Ivanoe Amoretti.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare uno dei fuggitivi, mentre per gli altri tre proseguono le ricerche con controlli e perlustrazioni in diverse zone della città. La Jeep è stata sottoposta agli accertamenti investigativi. Le operazioni per rintracciare i tre uomini ancora in fuga sono tuttora in corso anche nel resto della provincia. Tutti i particolari su www.lavocedimperia.it.