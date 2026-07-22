Molini di Triora, 60enne finisce fuori strada con la moto: interviene l'elicottero, soccorso sul posto

Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi a Molini di Triora, dove un motociclista di 60 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva una strada della zona. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La chiamata di emergenza ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dei mezzi sanitari.

L’allarme è stato lanciato alle 16 e la centrale operativa ha inviato un mezzo di soccorso di base della Croce Verde Arma, insieme al personale sanitario dell’automedica infermierizzata India 15. Vista la particolare conformazione del territorio e la dinamica dell’accaduto, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, allertati per gli accertamenti necessari. I soccorritori hanno raggiunto il ciclista e hanno provveduto alle prime cure direttamente sul posto, valutando le condizioni dell’uomo.