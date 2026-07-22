Molini di Triora: motociclista di 56 anni muore precipitando per dieci metri in un torrente in secca sulla Via del Sale

Un motociclista di 56 anni, residente a Bolzano, è morto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, dopo essere precipitato con la propria moto in un torrente in secca lungo la Via del Sale, nella zona di Molini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nel greto del torrente dopo un volo di circa dieci metri. Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi per raggiungere il ferito e prestargli le prime cure.

L'uomo, che stava percorrendo il tracciato insieme a un amico, era cosciente nei primi momenti successivi all'incidente ma è morto poco dopo l'inizio del soccorso. Il compagno di viaggio, però, non si era accorto di quanto accaduto ed ha proseguito il percorso. A dare l'allarme è stato un ciclista di passaggio che ha notato il motociclista nel torrente e ha richiesto l'intervento dei soccorritori, consentendo così di attivare rapidamente le operazioni di recupero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco oltre al personale medico del 118 e i Carabinieri, che hanno raggiunto il ferito nel punto in cui era precipitato e avviato le delicate operazioni di recupero. Sono in corso anche gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.