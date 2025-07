Multe per l'allargamento eccessivo dei dehors, Sanremo al Centro "Ok agli spazi in più ma serve il rispetto delle regole"

“Nel rispetto sia della cittadinanza che di chi opera per applicare le regole, riteniamo corretto che la Polizia Municipale e le forze dell'ordine intervengano nel richiamare all'ordine e applicando le sanzioni laddove le regole impartite non vengano rispettate”. Interviene in questo modo il gruppo consiliare di ‘Sanremo al Centro’ (formato da: Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea), esprimendo alcune considerazioni sulla stretta ai dehors messa in atto dalla Polizia Municipale.

“Sanremo è una città a vocazione turistica – prosegue il gruppo – ed è giusto concedere agli operatori commerciali gli spazi destinati ai dehors, come avvenuto sia con l'attuale che con la precedente amministrazione. Riteniamo che lo spazio consentito, nella misura del 50% degli spazi esterni, è da considerare indicativo di una forte disponibilità da parte degli amministratori”.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la Polizia Municipale ha elevato una trentina di verbali nei confronti di 15 esercenti, che avevano ‘allargato’ eccessivamente i dehors, già ampliati del 50% secondo il regolamento comunale che aveva preso spunto dalla delibera ‘spazio aperto’.