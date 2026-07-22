Sanremo: tentata violenza sessuale vicino alla spiaggia dell'Antenna, arrestato 30enne pluripregiudicato, era già noto ai Carabinieri

Una tentata violenza sessuale consumata all'alba della scorsa settimana, nei pressi della spiaggia dell'Antenna a Sanremo, si è conclusa con l'arresto del presunto responsabile da parte dei Carabinieri della Stazione cittadina. Vittima dell'aggressione una donna straniera senza fissa dimora che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stava riposando all'interno della propria tenda quando sarebbe stata sorpresa dall'uomo, un nordafricano di circa 30 anni, pluripregiudicato. L'indagato avrebbe tentato di avventarsi sulla donna, che ha però reagito riuscendo a richiamare l'attenzione di un passante. È stato proprio quest'ultimo a lanciare immediatamente l'allarme contattando il numero unico di emergenza 112, mettendo così in moto la macchina dei soccorsi e delle indagini.

L'aggressore si è dato alla fuga prima dell'arrivo delle pattuglie, ma gli accertamenti svolti nelle ore successive dai militari dell'Arma hanno consentito di identificarlo. Grazie agli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sanremo sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a risalire all'identità del presunto autore del tentativo di violenza sessuale. L'uomo è stato quindi rintracciato e arrestato in esecuzione del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. Le indagini si sono concentrate sia sulle dichiarazioni della vittima sia sui riscontri raccolti nell'immediatezza dei fatti, che hanno consentito di consolidare il quadro indiziario nei confronti del trentenne.

Questa mattina l'indagato è comparso davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia, passaggio previsto dal codice di procedura penale dopo l'esecuzione della misura cautelare. Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Enrico Cinella Della Porta, che ha seguito gli sviluppi dell'inchiesta. Al termine dell'udienza, l'uomo è rimasto detenuto nel carcere di Valle Armea, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi processuali. Proseguiranno nel frattempo gli approfondimenti investigativi per definire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione quanto accaduto nelle prime ore del mattino nei pressi della spiaggia dell'Antenna.