Sanremo piange Samuel Montanari: venerdì l'ultimo saluto al 20enne morto dopo la caduta dal monopattino

Una città intera si stringe attorno alla famiglia di Samuel Montanari, il giovane di 20 anni deceduto nel pomeriggio di oggi all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era ricoverato in condizioni disperate dal 27 maggio scorso. Il ragazzo era rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto poco dopo le 21.30 in via Pietro Agosti, all'altezza del passaggio pedonale nei pressi dell'incrocio con via Melandri. Secondo una prima ricostruzione, Samuel stava viaggiando a bordo di un monopattino quando sarebbe caduto autonomamente, finendo violentemente sull'asfalto.

Fin dai primi momenti le sue condizioni erano apparse estremamente critiche. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e personale medico, oltre agli agenti della Polizia Municipale. Il ventenne aveva riportato gravissimi traumi alla testa e al volto, conseguenza del violento impatto contro il manto stradale. Nonostante indossasse il casco, sono ancora in corso verifiche per accertare se fosse correttamente allacciato al momento della caduta. Durante il ricovero il giovane è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici nel tentativo di salvargli la vita, ma il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al tragico epilogo. La Polizia Municipale continua gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno provocato la caduta.

Samuel era il figlio di Mauro Montanari, titolare del Garage Olimpia, ed era molto conosciuto in città. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo in queste ore la famiglia. Manuel lascia la mamma Elena, il papà Mauro, il fratello Simone, le nonne Nicoletta e Maria, la zia Emilia e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella Parrocchia Nostra Signora del Rosario di Baragallo. Al termine della funzione il corteo proseguirà verso l'Ara Crematoria di Sanremo.