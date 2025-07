La Lancia torna a correre: la presentazione della nuova Y Rally 4 con Grandi Auto al Golf Club di Sanremo (Foto)

Dopo 33 anni la Lancia tornerà nel mondo dei rally e la presentazione della vettura che tornerà a sfrecciare sulle strade del campionato europeo nel 2026 è stasta presentata ieri al Golf Club degli Ulivi di Sanremo, ad opera di Grandi Auto, la concessionaria di corso Marconi a Sanremo.

Si tratta della Lancia Y Rally 4, che prende ovviamente spunto dalla vettura di serie da poco uscita. Al momento non si parla di un ritorno nel campionato del mondo, che ha visto le auto torinesi coprirsi di allori in tutto il mondo tra la fine degli anni ’60 ed i primi anni ’90. Una serie di successi che hanno visto primeggiare vetture come la Lancia Hf, la Stratos, la 037 e la Delta S4. Una storia che si è conclusa mestamente nel ’93, quando alla guida della Delta privata c’era un certo Carlos Sainz, padre dell’omonimo ex pilota della Ferrari.

Ora la Lancia torna in strada e lo fara con una tre cilindri turbo da 1.200 cc che sprigionerà 212 cavalli e con un cambio sequenziale 5 marce. Al momento non si conoscono ancora piloti e navigatori che difenderanno i colori della Lancia nel campionato europeo 2026 ma, sicuramente saranno quelli che si aggiudicheranno il trofeo che è stato istituito quest’anno nel campionato italiano in corso.

Quella di ieri è stata una presentazione unica in Italia e che ha visto nuovamente in primo piano la Grandi Auto di Sanremo. Non si tratta solo di sport, ma anche del rilancio del marchio nel mondo delle competizioni. Nessuno, tra gli appassionati può dimenticare le grandi vittorie della Lancia, i colori delle livree (storiche quelle biancorosse targata Marlboro, tricolori con il marchio Alitalia e le biancorossoblu Martini) e il rombo dei motori. Chi non ricorda le notti trascorse a raggiungere le prove speciali?

GrandiAuto, unica concessionaria della provincia di Imperia, ha accolto ieri tutti gli appassionati a una giornata dedicata interamente al marchio Lancia, presentando la Lancia Y Rally 4, vettura pensata per i giovani piloti, nata sulla piattaforma Ypsilon di serie, ma con modifiche da competizione.