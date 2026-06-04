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Cronaca | 04 giugno 2026, 15:57

Grossi disagi oggi in autostrada: fino a 9 km di coda tra Sanremo e Arma di Taggia verso Genova, automobilisti esasperati (Foto)

I lavori sulla rete autostradale provocano lunghe attese in direzione del capoluogo ligure. Rallentamenti e code anche nel savonese verso il confine francese

Automobilisti infuriati per le lunghe code a cui si stanno sottoponendo dalle 10 di questa mattina, in direzione Genova, tra Sanremo ed Arma di Taggia.

A causa dei lavori in corso, poco dopo il casello armese, auto e mezzi pesanti attendono per decine di minuti prima di poter trovare strada libera in direzione del capoluogo. E’ il prezzo da pagare per consentire gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale anche se sono in molti a non sopportare più situazioni di questo genere. Alle 15.30 erano 9 i km di coda e non è dato sapere se, nelle prossime ore, gli incolonnamenti potranno calare.

Lavori e code anche per chi viaggia in direzione del confine francese ma, questa volta, nel savonese. Sono infatti 7 i km di coda tra Spotorno e Finale Ligure mentre tra Borghetto Santo Spirito ed Andora si registrano soltanto lievi rallentamenti.

Carlo Alessi

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