Meteo, prossima notte instabile anche nell'Imperiese: possibili piogge intense e mare molto mosso, ma niente allerta

L'arrivo di un nuovo fronte perturbato interesserà la Liguria nelle prossime ore, con effetti che si faranno sentire soprattutto tra la serata di oggi e la notte tra il 4 e il 5 giugno. Secondo ARPAL, il peggioramento sarà più marcato sul centro e sul levante della regione, mentre la zona A, corrispondente alla provincia di Imperia, resterà ai margini dei fenomeni più intensi. L'Agenzia regionale ha infatti emesso una comunicazione di bassa probabilità di temporali forti per tutte le aree liguri ad eccezione dell'estremo ponente. L'Imperiese, quindi, non rientra tra le zone interessate dall'avviso, anche se non mancheranno condizioni di instabilità legate al passaggio della perturbazione.

Per la serata odierna è previsto un richiamo di correnti umide meridionali che favorirà rovesci soprattutto sul centro della regione. Nel Ponente ligure i fenomeni dovrebbero risultare più sporadici e meno intensi rispetto alle province centrali e orientali. Da segnalare invece il rinforzo dei venti meridionali, che potranno raggiungere localmente i 40-50 chilometri orari, con raffiche più intense sui rilievi e nei versanti esposti. In aumento anche il moto ondoso, con il mare destinato a diventare molto mosso dalla serata per l'arrivo di un'onda di libeccio.

Nella notte il fronte attraverserà rapidamente la Liguria spostandosi da ponente verso levante. I rovesci più consistenti interesseranno soprattutto il centro e il levante regionale, mentre sull'Imperiese il peggioramento dovrebbe risultare più breve e meno organizzato. Già dalla mattinata di domani è atteso un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche, con attenuazione dei fenomeni e progressivo calo dei venti. Resterà soltanto una residua instabilità nelle aree interne e sui rilievi della regione durante le ore centrali della giornata.