Festival della Salute a Sanremo, l’assessore Nicolò: “Punto nascite? Centro di primissimo livello, continuerà a fare il suo lavoro” (Foto e video)

Al Palafiori di Sanremo l’inaugurazione del Festival della Salute con l’assessore regionale Massimo Nicolò: prevenzione al centro, liste d’attesa drasticamente ridotte per le visite urgenti e rassicurazioni sul punto nascite del Borea, definito “un centro di primissimo livello”

Sanremo ha accolto questa mattina al Palafiori l’inaugurazione del Festival della Salute, un appuntamento che la Regione Liguria vuole trasformare in un momento di incontro diretto tra la sanità e i cittadini. Presente al taglio del nastro anche l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, che ha colto l’occasione per fare il punto sullo stato della sanità ligure, sulle sfide in corso e sulle prospettive per il territorio.

“Intanto siamo qui in questa splendida città che è Sanremo – ha dichiarato Nicolò – a inaugurare un momento importante come il Festival della Salute. Credo che questa sia la vera novità della giornata: portare la sanità ai cittadini in maniera diretta. Oggi sono presenti tantissime classi, bambini dai tre anni fino ai 18-20 anni, che ascoltano interventi dedicati alla prevenzione. È questo il cuore della sanità: arrivare prima che i cittadini diventino pazienti, quando ancora sono in salute, offrendo loro strumenti per restare tali. La prevenzione è l’arma principale”.

L’assessore ha spiegato come la Regione stia lavorando su più fronti, in particolare sulla riduzione delle liste d’attesa: “Non si sono azzerate, ma le abbiamo drasticamente ridotte, soprattutto per le visite più urgenti, quelle della classe B, che devono essere garantite entro dieci giorni. Oggi soltanto il 9 per cento dei cittadini non riceve la visita entro i tempi previsti, mentre a inizio anno la percentuale era tra il 60 e il 70 per cento. Si tratta di un notevole miglioramento”.

Nicolò ha annunciato ulteriori interventi di riorganizzazione e ottimizzazione della sanità regionale, sottolineando come “il messaggio da dare è che arriveremo a dare più risorse ai cittadini e più risorse al territorio, per mantenerlo in salute e in bellezza”.

Un passaggio particolare è stato dedicato al punto nascite dell’ospedale Borea di Sanremo, tema molto dibattuto negli ultimi mesi: “Ad oggi è un centro di primissimo livello che sta facendo il suo lavoro e continuerà a farlo”, ha assicurato l’assessore, confermando così la centralità del presidio per l’intero Ponente ligure.

Andrea Musacchio

