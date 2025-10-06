Sanremo, inaugurato il Festival della Salute. 300 studenti protagonisti, Galbusera: "La prevenzione è un percorso di vita" (Foto e video)

Sanremo ha dato questa mattina il via alla quinta edizione del Festival della Salute, che per cinque giorni trasformerà il Palafiori e la città in un grande spazio dedicato alla prevenzione e al benessere. La cerimonia inaugurale si è aperta alle 10 in piazza Borea d’Olmo, con un corteo colorato da 150 bambini delle scuole dell’infanzia, accompagnati da nastri variopinti e dall’intrattenimento musicale a cura dei ragazzi del Liceo Cassini. Un inizio simbolico e festoso, che ha unito la comunità e le istituzioni.

Subito dopo, alla presenza delle autorità e dei partner che hanno reso possibile l’evento, si è svolto il taglio del nastro e l’apertura ufficiale del Festival. Già dalla mattinata oltre 150 studenti delle scuole primarie e secondarie hanno partecipato ai laboratori didattici e interattivi, con attività dedicate alla prevenzione e alla consapevolezza.

“La salute e il benessere sono al centro dell’attività quotidiana di Asl1 – ha sottolineato il direttore generale Maria Elena Galbusera – e la realizzazione del Festival della Salute va proprio in questa direzione. È un’iniziativa importante, spalmata su cinque giorni, che ospiterà incontri, laboratori, screening gratuiti e momenti esperienziali per ogni fascia d’età. Un’attenzione particolare è rivolta agli studenti, il nostro futuro, che parteciperanno ad attività formative ed educative utili al loro percorso di vita. Sarà l’occasione per focalizzare l’attenzione su temi attuali legati alla salute, alle tecnologie, all’ambiente, un modo per essere ulteriormente connessi con l’universo che ci circonda”.

Un concetto ripreso anche dall’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò: “Il Festival della Salute è ormai un appuntamento consolidato per la Liguria. Il filo conduttore di quest’anno, il tema One Health, è un approccio integrato che riconosce l’interconnessione tra la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi. La salute delle persone è infatti profondamente legata a quella dell’ambiente e degli animali: promuovere questa consapevolezza significa educare a stili di vita più sani e sostenibili. Ringrazio Asl1, le scuole, le associazioni e tutti i professionisti coinvolti in questa straordinaria iniziativa di prevenzione e cittadinanza attiva. Per cinque giorni la comunità si ritroverà a parlare di salute non solo come cura, ma come benessere globale, che parte dalla prevenzione, dalla corretta informazione e dalla partecipazione attiva dei cittadini”.

Il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara hanno evidenziato l’impegno dell’amministrazione: “Anche quest’anno il Comune di Sanremo aderisce al Festival della Salute, che vedrà come sede principale il Palafiori, dove sarà presente anche lo staff dei Servizi Sociali. Il nostro compito, come amministratori pubblici, è quello di sostenere e favorire ogni iniziativa che rafforzi questo approccio, nella piena consapevolezza che la salute è benessere fisico, mentale, sociale e ambientale: aspetti che devono essere al centro delle iniziative di sensibilizzazione, a partire dai giovani e con il coinvolgimento delle famiglie e delle scuole. Il tema di quest’edizione, One Health – Una salute che ci unisce, rappresenta bene la necessità di costruire un futuro sano e sostenibile. L’auspicio è che da questi giorni possano nascere nuovi stimoli, sinergie e idee per proseguire insieme su questa strada”.

Il programma della giornata inaugurale è stato fitto: dalla realtà virtuale alla simulazione dei social network, dalle attività di prevenzione ambientale al “Patentino Junior” per imparare a vivere in sicurezza con i cani, i ragazzi hanno sperimentato percorsi educativi pensati per rafforzare consapevolezza e responsabilità. Nel pomeriggio il Festival ha aperto le porte alla cittadinanza con incontri, screening gratuiti e momenti esperienziali: dal focus sulla prevenzione cardiovascolare agli approfondimenti su gravidanza e allattamento, dalle visite senologiche gratuite agli incontri sulla salute mentale, fino a riflessioni sui rischi legati all’uso della sigaretta elettronica.

Il Palafiori ospita inoltre numerosi stand tematici: dallo spazio Fidas con attività ludiche e autoemoteca per chi vuole diventare donatore, alle visite ortottiche gratuite della Fondazione Chiossone, passando per i percorsi interattivi del Dipartimento di Prevenzione, fino alla mostra fotografica “Disabilità e inclusione… abbattiamo le barriere” realizzata dagli studenti del Polo Tecnologico Imperiese.

Le attività continueranno fino al 9 ottobre, con un programma ricco di incontri, screening e momenti esperienziali gratuiti e aperti a tutti. Il Festival della Salute si conferma così non solo un evento di promozione sanitaria, ma un’occasione per la comunità di ritrovarsi intorno al valore del benessere, della prevenzione e della solidarietà.