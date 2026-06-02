Carenza di infermieri in Asl 1 Imperiese, appello ai consiglieri regionali: aumentare a 80 i posti del corso di Bussana

Un aumento significativo dei posti disponibili nel corso di laurea in Infermieristica della sede di Bussana per contrastare la cronica carenza di personale sanitario in provincia di Imperia. È questa la richiesta contenuta nella lettera aperta che il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese ha indirizzato ai consiglieri regionali liguri che fanno riferimento al territorio dell'ASL1: Armando Biasi, Chiara Cerri, Enrico Ioculano, Veronica Russo e Walter Sorriento.

Nel documento si evidenzia come la situazione sanitaria dell'Imperiese sia particolarmente critica rispetto al resto della Liguria, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di infermieri e medici. Secondo il Gruppo, il territorio dell'ASL1 registra la percentuale più elevata di posti vacanti per infermieri professionali sia nel settore pubblico sia in quello privato, con un conseguente crescente ricorso a personale proveniente da altre regioni. Una situazione che, secondo gli estensori della lettera, determina "un continuo turnover di personale e quindi instabilità" all'interno delle strutture sanitarie. Attualmente il corso di Infermieristica di Bussana dispone di 41 posti, numero ritenuto insufficiente rispetto alla domanda formativa espressa dal territorio. Nella nota viene infatti sottolineato che tutti i posti disponibili vengono regolarmente coperti, a differenza di altre sedi liguri dove si registrano percentuali di posti vacanti che arrivano fino al 20%.

Il Gruppo ricorda inoltre che l'11 novembre 2025 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità un ordine del giorno dedicato proprio al corso infermieristico dell'ASL1. Nel documento si affermava che "formare più infermieri nella provincia di Imperia significa investire sul futuro della sanità locale e dare ai giovani l'opportunità di lavorare sul territorio", impegnando contestualmente la Giunta a valutare un incremento dei posti disponibili nei successivi anni accademici. Per questo motivo la Federazione Operaia Sanremese invita ora i consiglieri regionali del territorio a farsi promotori di una richiesta concreta alla Giunta ligure affinché, per l'anno accademico 2026-2027, i posti del corso di Bussana vengano portati dagli attuali 41 a 80 unità, attraverso l'attivazione di due corsi da 40 studenti ciascuno, oppure in alternativa a 70 posti, con due classi da 35 corsisti.

Secondo il Gruppo di Cultura Politica, un simile incremento rappresenterebbe "una efficace risposta alla forte domanda formativa e alle esigenze concrete di avere personale infermieristico del territorio per l'ASL1 Imperiese", contribuendo a rafforzare la sanità locale e a creare nuove opportunità occupazionali per i giovani della provincia.