Molini di Triora, successo per la giornata di prevenzione sanitaria: oltre quaranta cittadini visitati gratuitamente

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 30 maggio, presso il Municipio di Molini di Triora, una partecipata campagna di prevenzione sanitaria dedicata alle patologie oculistiche e cardiovascolari, organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione del Rotary Club Sanremo Hanbury. All’iniziativa hanno preso parte il vice sindaco Danilo Marvaldi e il presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury, dottor Renato Veruggio, presente personalmente all’evento insieme ai numerosi operatori sanitari coinvolti nelle attività di screening e consulenza.

L’incontro, rivolto principalmente alla popolazione locale, ha registrato l’adesione di circa quaranta residenti della Valle Argentina, accolti e visitati dagli specialisti impegnati nella campagna di prevenzione. L’evento ha quindi raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, confermando l’importanza di iniziative dedicate alla tutela della salute e alla diagnosi precoce delle principali patologie, soprattutto in un territorio caratterizzato dalla presenza di una popolazione in larga parte anziana. «L’ampia partecipazione registrata dimostra quanto siano sentite e apprezzate queste occasioni di prevenzione e informazione sanitaria», è il messaggio emerso al termine della giornata, che apre la strada alla possibile organizzazione di nuovi appuntamenti dedicati all’approfondimento e allo studio delle diverse problematiche sanitarie.

L’Amministrazione comunale di Molini di Triora ha espresso un sentito ringraziamento al Rotary Club Sanremo Hanbury, nella persona del presidente Renato Veruggio, e a tutto il personale sanitario intervenuto per la professionalità e la disponibilità dimostrate nel corso dell’iniziativa.