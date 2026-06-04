Parcheggi a Sanremo, già 800 iscritti al portale Brav: dall’8 giugno nuove tariffe per residenti e lavoratori

A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo piano della sosta, sono già 800 i residenti e i lavoratori di Sanremo che si sono registrati al portale “Brav”, la piattaforma che consentirà di accedere alle tariffe differenziate per i parcheggi cittadini. Il nuovo sistema sarà operativo da lunedì 8 giugno e interesserà sia le zone blu sia i parcheggi pubblici in struttura. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di distinguere le tariffe tra residenti, lavoratori e utenti provenienti da fuori città, mantenendo condizioni agevolate per chi vive o svolge la propria attività professionale sul territorio sanremese.

Nel dettaglio, le nuove tariffe orarie saranno così articolate:

- Residenti: 1,80 euro all’ora

- Dipendenti e lavoratori a Sanremo: 1,80 euro all’ora

- Non residenti: 2,10 euro all’ora

Per rendere possibile l'applicazione del nuovo sistema tariffario, nei mesi scorsi è stata realizzata una significativa implementazione tecnologica, che ha comportato l'adeguamento delle attrezzature e dei software dedicati alla gestione dei pagamenti della sosta. “Per usufruire delle agevolazioni è necessario registrarsi e certificare la propria posizione attraverso il portale dedicato”. Sul sito del Comune sono disponibili tutte le informazioni relative alla documentazione necessaria per attestare la residenza oppure l'attività lavorativa svolta a Sanremo. Attraverso il portale sarà inoltre possibile richiedere il rilascio dei permessi di sosta accedendo con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

L'elevato numero di registrazioni effettuate nelle prime settimane conferma l'interesse dei cittadini nei confronti del nuovo sistema, che entrerà ufficialmente in funzione dall'8 giugno e che punta a garantire condizioni più favorevoli a residenti e lavoratori del territorio.