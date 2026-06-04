Sanremo: Liceo Cassini, problemi ai bagni. Provincia e scuola al lavoro per risolvere i disagi legati alla pressione idrica

Alcuni genitori di studenti del liceo scientifico G.D. Cassini di Sanremo hanno segnalato disagi legati al funzionamento dei servizi igienici dell’istituto, evidenziando come, in determinate giornate, il problema abbia interessato una parte significativa dei bagni della scuola. Secondo quanto riferito dalle famiglie, la situazione sarebbe stata segnalata più volte alla dirigenza scolastica. “Riteniamo inaccettabile che una situazione di tale disagio venga minimizzata e che, in un rimpallo di competenze e ritardi burocratici, a pagare il prezzo siano la salute, il benessere e la dignità dei nostri figli”, hanno dichiarato alcuni genitori.

Sulla vicenda è intervenuta la dirigente scolastica Mara Ferrero, che ha confermato l’esistenza di alcune criticità, precisando però che la scuola si è attivata tempestivamente presso la Provincia, ente competente per gli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La preside ha sottolineato come, a ogni richiesta avanzata dall’istituto, la Provincia sia intervenuta prontamente e stia continuando a farlo anche in questi giorni, con tecnici impegnati nelle verifiche e nelle operazioni necessarie per individuare e risolvere le cause del problema. “Molti servizi igienici funzionano regolarmente”, ha spiegato la dirigente, evidenziando che le difficoltà registrate sarebbero principalmente riconducibili a problemi di pressione dell’acqua che si manifestano in particolari momenti della giornata.

Proprio questo aspetto è al centro delle verifiche tecniche in corso. Non è ancora chiaro se le anomalie siano legate a un aumento dei consumi idrici dovuto alla presenza di turisti in alcuni periodi dell’anno o ad altre cause presenti sulla rete, ma gli accertamenti sono in pieno svolgimento. Nel frattempo, per garantire il corretto utilizzo delle strutture disponibili, è stato disposto un contingentamento dell’accesso ai servizi igienici. Un elemento che rafforza l’ipotesi di un problema più ampio è il fatto che, secondo quanto emerso, anche alcune abitazioni situate nelle vicinanze del plesso scolastico starebbero registrando analoghe difficoltà legate alla pressione dell’acqua.

Provincia e direzione scolastica stanno quindi lavorando congiuntamente per arrivare nel più breve tempo possibile a una soluzione definitiva, con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità dei servizi e garantire condizioni adeguate a studenti e personale dell’istituto.